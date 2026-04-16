Πόλεμοι, ένοπλες συγκρούσεις, βίαια επεισόδια και διωγμοί θα αναγκάσουν τουλάχιστον 4,2 εκατομμύρια ανθρώπους σε διεθνή κλίμακα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τα επόμενα δυο χρόνια, προειδοποιεί σήμερα Πέμπτη μη κυβερνητική οργάνωση της Δανίας (φωτογραφία, επάνω, από drc.ngo).

Η πρόβλεψη – που δεν έχει λάβει καν υπόψη τον τρέχοντα πόλεμο στη Μέση Ανατολή – σημαίνει πως ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι σε παγκόσμιο επίπεδο, τονίζει το Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες της Δανίας (DRC) στην ετήσια έκθεσή του.

Οι προβλέψεις του DRC βασίζονται σε δεδομένα που ήταν διαθέσιμα ως τα τέλη του 2025, κατά συνέπεια δεν συμπεριλαμβάνουν τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που «οδηγούν σε νέους εκτοπισμούς και χειροτερεύουν την ανθρωπιστική κατάσταση», τονίζει η γενική γραμματέας της ΜΚΟ, η Σαρλότε Σλέντε.

«Υπάρχει οδικός χάρτης που μπορεί να απομακρύνει την περιοχή από το χείλος της αβύσσου: η τρέχουσα κατάπαυση του πυρός πρέπει να μονιμοποιηθεί, και πρέπει να επεκταθεί τον Λίβανο, όπου ο ένας στους πέντε κατοίκους έχει εκτοπιστεί εξαναγκαστικά εξαιτίας του πολέμου» ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Οι οικογένειες στον Λίβανο και στο Ιράν πρέπει να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους ειρηνικά», προσθέτει.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι οι νέοι εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί είναι ολοένα περισσότερο μοιρασμένοι σε διάφορες χώρες κι όχι συγκεντρωμένοι εξαιτίας μεγάλων κρίσεων, όπως συνέβαινε ως πρότινος.

Το 2025, η Μιανμάρ και το Σουδάν αντιπροσώπευαν πάνω από 50% της εκτιμώμενης αύξησης, ενώ, με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις, δεν αναλογούν αθροιστικά παρά στο ένα τέταρτο του συνόλου.

Επιπλέον, οι περικοπές της διεθνούς βοήθειας έχουν άμεσες συνέπειες για τους εσωτερικά εκτοπισμένους.

«Καταστροφική αποτυχία»

Στις πέντε χώρες όπου εκτιμάται πως καταγράφηκαν οι περισσότεροι εξαναγκαστικοί εσωτερικοί εκτοπισμοί το 2025 (Ουκρανία, Μιανμάρ, Νότιο Σουδάν, Νιγηρία, Μαλί), οι χρηματοδοτήσεις των ειρηνευτικών προσπαθειών μειώθηκαν κατά μέσο όρο περίπου κατά 23% το 2024.

Αντίθετα, στις πέντε χώρες όπου μειώθηκαν (Σομαλία, Σουδάν, Αφγανιστάν, Συρία, ΛΔ Κονγκό), οι χρηματοδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 15% μεσοσταθμικά.

«Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται μπροστά σε καταστροφική αποτυχία ως προς την προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμών στον κόσμο», καταγγέλλει η κ. Σλέντε, τονίζοντας πως το 2025 η βία που έβαλε στο στόχαστρο αμάχους αυξήθηκε κατά 14%.

«Για τις οικογένειες που τρέπονται σε φυγή για να σωθούν από τον πόλεμο παίρνοντας μαζί μόνο όσα ρούχα φορούν κι ό,τι μπορούν να μεταφέρουν, ελάχιστη ελπίδα υπάρχει: το δίχτυ της διεθνούς ασφάλειας που υπήρχε άλλοτε έχει γίνει κόσκινο από τις τρύπες, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια μειώνεται», στηλιτεύει.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πελώριες περικοπές της διεθνούς βοήθειας, ειδικά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ