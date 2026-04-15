15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
M.A.T.C.H Athens: Δύο ημέρες οικολογίας, τέχνης και έρευνας στο Βύρωνα
Culture Live 15 Απριλίου 2026, 09:34

M.A.T.C.H Athens: Δύο ημέρες οικολογίας, τέχνης και έρευνας στο Βύρωνα

Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου 2026, στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν, στον Βύρωνα.

Τους τελευταίους έξι μήνες της διαμονής τους στην Αθήνα, οι καλλιτέχνιδες Annalisa Zegna, Garance Maurer και Βιτόρια Κωτσάλου εξερεύνησαν τον Κοινοτικό Κήπο του Κέντρου Χορού Ντάνκαν και του γειτονικού Υδραγωγείου, ως χώρο κίνησης, στοχασμού και ακρόασης των ρυθμών της διαρκώς μεταβαλλόμενης Μεσογείου.

Εξετάζοντας τις οικολογίες του νερού και της φωτιάς, τις συνδέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους, γη και μνήμη.

Μετά από μια σειρά ειδικών κλειστών εκδηλώσεων που εξελίχθηκαν την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου, ανοίγουμε στο κοινό τις πόρτες του Κέντρου Ντάνκαν και του γειτονικού κήπου του Υδραγωγείου για δύο στιγμές κοινής συνάντησης και περιήγησης στα θέματα που άγγιξαν οι τρεις καλλιτέχνιδες στη διάρκεια της εξάμηνης έρευνάς τους.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Σάββατο 26 Απριλίου

17.30 – 19.00 Η οικολογία του κήπου

Ο γεωπόνος και ειδικός στη βιοδυναμική γεωργία Μάριος Δεσύλλας μας εισάγει στο συνεκτικό, δυναμικό οικοσύστημα του κήπου, και στα ποικίλα φανερά και αόρατα στοιχεία του, που αλληλεπιδρούν και τον διαμορφώνουν.

19.00 – 22:00 Ανοιχτές παρουσιάσεις

Οι Annalisa Zegna, Garance Maurer και Βιτόρια Κωτσάλου παρουσιάζουν την έρευνα και τα έργα τους στο ευρύ κοινό, μέσα και έξω από το Κέντρο Χορού Ντάνκαν.

Στα έργα της Annalisa Zegna, το νερό προσεγγίζεται ως ρευστό σώμα που μεταφέρει ουσίες και μνήμες, αλλά και ως μετασχηματιστική δύναμη που συνδέει οργανισμούς και τοπία.

Μέσα από οπτικοακουστική εγκατάσταση, ηχητικό έργο και τερακότα αντικείμενα–φωλιές από άγριες άργιλους τοποθετημένες στον κήπο, αναδεικνύεται η διαπλεκόμενη σχέση μας με τα υδάτινα και ζωντανά συστήματα.

Το πρότζεκτ της Garance Maurer εξετάζει τις σκόπιμες φωτιές ως αντίβαρο στις μεγάλες πυρκαγιές του Πυρόκαινου, αναδεικνύοντας τη φωτιά ως δύναμη μετασχηματισμού και αναγέννησης.

Μέσα από υφάσματα, βίντεο και φυσικά υλικά από μεσογειακά τοπία και την έρευνά της στην Ελλάδα (στο πλαίσιο του MATCH), φέρνει σε διάλογο διαφορετικές γεωγραφίες και εμπειρίες.

Η έρευνά της επεκτείνεται σε καμένες εκτάσεις γύρω από την Αθήνα, σε πυρόφιλα φυτά και στη σχέση μας με τον βαθύ χρόνο και τα υλικά.

Στην έρευνα της Βιτόριας Κωτσάλου, η σχέση μας με τη φύση αναδύεται ως πεδίο διαρκούς μετατόπισης. Σώμα, νους και σχέσεις λειτουργούν ως αλληλένδετα πεδία, με την κίνηση να αποτελεί βασικό άξονα αντίληψης και δράσης.

Μέσα από  πολυαισθητηριακές πρακτικές, προτείνει μια «τεχνολογία προσανατολισμού» για το πώς υπάρχουμε και κινούμαστε μέσα στη ρευστότητα. Συμμετέχει η χορωδία Κ.Α.Π.Η. Βύρωνα υπό τη διεύθυνση της Γιώτας Σανγβινάτσου.

Οι παρουσιάσεις πλαισιώνονται από συζητήσεις, αναγνώσεις και πρακτικές ανταλλαγής που εισάγουν μια κυκλική συχνότητα παρατήρησης, ακρόασης, διαλόγου και δράσης και μας συνδέουν με αυτή την κρίσιμη στιγμή περιβαλλοντικής και πολιτικής κρίσης.

Η τετράωρη αυτή συνάντηση διαμορφώνει έναν κοινό τόπο και εξετάζει τον χρόνο που περνάμε μαζί ως μια ενεργή έρευνα, ενώ θέτει ως αντίδοτο στο πέρασμα της κλιματικής αλλαγής την δικτύωση, την ανταλλαγή και τις βιωματικές πρακτικές.

Κυριακή 27 Απριλίου

11:00 – 14:00 Κυριακή στον κήπο

Όπως κάθε ανοιχτή “Κυριακή στον Κήπο”, καλωσορίζουμε την τοπική κοινότητα, επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς συναδέλφους και το ευρύ κοινό στην τελευταία μέρα του τριήμερου προγράμματος MATCH.

Με τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων, ο κήπος γίνεται ένας κοινωνικός μηχανισμός που παράγει και προσφέρει – μια ανοιχτή γιορτή δημιουργίας και συνάντησης για όλες τις ηλικίες.

Χειρωνακτικές πρακτικές, κινητικά παιχνίδια, ζωγραφική και εργασίες κήπου συνθέτουν ένα εργαστήριο, όπου δοκιμάζονται μέθοδοι και εργαλεία συλλογικής σκέψης, κίνησης και φροντίδας.

Για άλλη μια φορά, θα βρίσκεται κοντά́ μας η Κοινωνική́ Κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος του Βύρωνα», ενισχύοντας το πνεύμα προσφοράς και κοινότητας μέσα από́ τη δύναμη της συλλογικής δράσης και του φαγητού́.

Το κλείσιμο της δράσης γιορτάζει τον κήπο ως κοινό δώρο.

*Οι δράσεις εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mediterranean as the Climate Hotspot (MATCH), με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού́ και με την στήριξη του Δήμου Βύρωνα.

Πληροφορίες

Είσοδος ελεύθερη

25–26 Απριλίου 2026

Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν

Χρυσάφη 34, Βύρωνας

Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια
Περιοδικός Τύπος 14.04.26

Μια φωτογραφία που απεικονίζει στρατιώτη της IDF να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη έγινε αφορμή για μια σφοδρή διπλωματική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του εμβληματικού ιταλικού περιοδικού L'Espresso

Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι
Αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, με στόχο την πιθανή συνάντηση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος τώρα παίζει για την Ίντερ Μιλάνου στην MLS, βρίσκεται στο επίκεντρο του δράματος «52 Blue».

Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες
Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από τους πεντηκοστούς «Αγώνες Πείνας».

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Λέσβος: Στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται 30χρονη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Η νεαρή γυναίκα εισήχθη την Κυριακή του Πάσχα στο νοσοκομείο με ύποπτα συμπτώματα, όπου οι γιατροί διέγνωσαν μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι βαρύ, με αρκετά γαλάζια στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους - Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

ΔΥΠΑ: Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με τον Κοινωνικό Τουρισμό – Τι ισχύει για πολύτεκνους και ΑμεΑ
Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή την 1η Μαΐου και αφορά 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα - Από έξι έως 12 οι διανυκτερεύσεις αναλόγως προορισμού

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου
Η Μπίτα Χεμάτι, ενδέχεται να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από το Ιράν για κατηγορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση
Ο επίδοξος διαρρήκτης προσπάθησε να διαφύγει όταν έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, που τον είδε να προσπαθεί να μπει στο καφεκοπτείο στη δυτική Θεσσαλονίκη και του φώναξε

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Θεσσαλονίκη: Αναστέλλονται δρομολόγια για τρένα από και προς Σέρρες – Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
Αιχμές από την Κουμουνδούρου για την άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση δυσπιστίας, ο κίνδυνος αντισυσπείρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

