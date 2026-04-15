M.A.T.C.H Athens: Δύο ημέρες οικολογίας, τέχνης και έρευνας στο Βύρωνα

Τους τελευταίους έξι μήνες της διαμονής τους στην Αθήνα, οι καλλιτέχνιδες Annalisa Zegna, Garance Maurer και Βιτόρια Κωτσάλου εξερεύνησαν τον Κοινοτικό Κήπο του Κέντρου Χορού Ντάνκαν και του γειτονικού Υδραγωγείου, ως χώρο κίνησης, στοχασμού και ακρόασης των ρυθμών της διαρκώς μεταβαλλόμενης Μεσογείου.

Εξετάζοντας τις οικολογίες του νερού και της φωτιάς, τις συνδέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους, γη και μνήμη.

Μετά από μια σειρά ειδικών κλειστών εκδηλώσεων που εξελίχθηκαν την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου, ανοίγουμε στο κοινό τις πόρτες του Κέντρου Ντάνκαν και του γειτονικού κήπου του Υδραγωγείου για δύο στιγμές κοινής συνάντησης και περιήγησης στα θέματα που άγγιξαν οι τρεις καλλιτέχνιδες στη διάρκεια της εξάμηνης έρευνάς τους.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Σάββατο 26 Απριλίου

17.30 – 19.00 Η οικολογία του κήπου

Ο γεωπόνος και ειδικός στη βιοδυναμική γεωργία Μάριος Δεσύλλας μας εισάγει στο συνεκτικό, δυναμικό οικοσύστημα του κήπου, και στα ποικίλα φανερά και αόρατα στοιχεία του, που αλληλεπιδρούν και τον διαμορφώνουν.

19.00 – 22:00 Ανοιχτές παρουσιάσεις

Οι Annalisa Zegna, Garance Maurer και Βιτόρια Κωτσάλου παρουσιάζουν την έρευνα και τα έργα τους στο ευρύ κοινό, μέσα και έξω από το Κέντρο Χορού Ντάνκαν.

Στα έργα της Annalisa Zegna, το νερό προσεγγίζεται ως ρευστό σώμα που μεταφέρει ουσίες και μνήμες, αλλά και ως μετασχηματιστική δύναμη που συνδέει οργανισμούς και τοπία.

Μέσα από οπτικοακουστική εγκατάσταση, ηχητικό έργο και τερακότα αντικείμενα–φωλιές από άγριες άργιλους τοποθετημένες στον κήπο, αναδεικνύεται η διαπλεκόμενη σχέση μας με τα υδάτινα και ζωντανά συστήματα.

Το πρότζεκτ της Garance Maurer εξετάζει τις σκόπιμες φωτιές ως αντίβαρο στις μεγάλες πυρκαγιές του Πυρόκαινου, αναδεικνύοντας τη φωτιά ως δύναμη μετασχηματισμού και αναγέννησης.

Μέσα από υφάσματα, βίντεο και φυσικά υλικά από μεσογειακά τοπία και την έρευνά της στην Ελλάδα (στο πλαίσιο του MATCH), φέρνει σε διάλογο διαφορετικές γεωγραφίες και εμπειρίες.

Η έρευνά της επεκτείνεται σε καμένες εκτάσεις γύρω από την Αθήνα, σε πυρόφιλα φυτά και στη σχέση μας με τον βαθύ χρόνο και τα υλικά.

Στην έρευνα της Βιτόριας Κωτσάλου, η σχέση μας με τη φύση αναδύεται ως πεδίο διαρκούς μετατόπισης. Σώμα, νους και σχέσεις λειτουργούν ως αλληλένδετα πεδία, με την κίνηση να αποτελεί βασικό άξονα αντίληψης και δράσης.

Μέσα από πολυαισθητηριακές πρακτικές, προτείνει μια «τεχνολογία προσανατολισμού» για το πώς υπάρχουμε και κινούμαστε μέσα στη ρευστότητα. Συμμετέχει η χορωδία Κ.Α.Π.Η. Βύρωνα υπό τη διεύθυνση της Γιώτας Σανγβινάτσου.

Οι παρουσιάσεις πλαισιώνονται από συζητήσεις, αναγνώσεις και πρακτικές ανταλλαγής που εισάγουν μια κυκλική συχνότητα παρατήρησης, ακρόασης, διαλόγου και δράσης και μας συνδέουν με αυτή την κρίσιμη στιγμή περιβαλλοντικής και πολιτικής κρίσης.

Η τετράωρη αυτή συνάντηση διαμορφώνει έναν κοινό τόπο και εξετάζει τον χρόνο που περνάμε μαζί ως μια ενεργή έρευνα, ενώ θέτει ως αντίδοτο στο πέρασμα της κλιματικής αλλαγής την δικτύωση, την ανταλλαγή και τις βιωματικές πρακτικές.

Κυριακή 27 Απριλίου

11:00 – 14:00 Κυριακή στον κήπο

Όπως κάθε ανοιχτή “Κυριακή στον Κήπο”, καλωσορίζουμε την τοπική κοινότητα, επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς συναδέλφους και το ευρύ κοινό στην τελευταία μέρα του τριήμερου προγράμματος MATCH.

Με τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων, ο κήπος γίνεται ένας κοινωνικός μηχανισμός που παράγει και προσφέρει – μια ανοιχτή γιορτή δημιουργίας και συνάντησης για όλες τις ηλικίες.

Χειρωνακτικές πρακτικές, κινητικά παιχνίδια, ζωγραφική και εργασίες κήπου συνθέτουν ένα εργαστήριο, όπου δοκιμάζονται μέθοδοι και εργαλεία συλλογικής σκέψης, κίνησης και φροντίδας.

Για άλλη μια φορά, θα βρίσκεται κοντά́ μας η Κοινωνική́ Κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος του Βύρωνα», ενισχύοντας το πνεύμα προσφοράς και κοινότητας μέσα από́ τη δύναμη της συλλογικής δράσης και του φαγητού́.

Το κλείσιμο της δράσης γιορτάζει τον κήπο ως κοινό δώρο.

*Οι δράσεις εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mediterranean as the Climate Hotspot (MATCH), με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού́ και με την στήριξη του Δήμου Βύρωνα.

Είσοδος ελεύθερη

25–26 Απριλίου 2026

Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν

Χρυσάφη 34, Βύρωνας