Είμαστε φτιαγμένοι από… πλαστικό; Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας

Για δεκαετίες, η συζήτηση για τα πλαστικά περιοριζόταν στην οικολογία. Βλέπαμε εικόνες από μολυσμένες παραλίες και νιώθαμε ενοχές για τα καλαμάκια του καφέ. Σήμερα, όμως, τα δεδομένα αλλάζουν βίαια. Το πλαστικό δεν βρίσκεται απλώς «εκεί έξω»· βρίσκεται «μέσα μας».

Τα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά –τα απειροελάχιστα, αόρατα σωματίδια που προκύπτουν από τη διάσπαση των προϊόντων της καθημερινότητάς μας– έχουν περάσει στο κυκλοφορικό μας σύστημα, μετατρέποντας το ανθρώπινο σώμα σε μια βιολογική χωματερή.

Το πλαστικό στην καρδιά μας

Η έρευνα που ταρακούνησε συθέμελα την παγκόσμια ιατρική κοινότητα δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2024 στο New England Journal of Medicine (NEJM), το πιο έγκριτο ιατρικό περιοδικό του πλανήτη, και δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Οι ερευνητές μελέτησαν τις καρωτίδες αρτηρίες ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό που βρήκαν στα μικροσκόπια μοιάζει με σενάριο δυστοπικής ταινίας: Στο σχεδόν 60% των ασθενών, μέσα στην αθηρωματική πλάκα (το υλικό που φράζει τις αρτηρίες), εντοπίστηκαν θραύσματα από μικροπλαστικά και νανοπλαστικά.

Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις έδειξαν την ύπαρξη πολυαιθυλενίου (το υλικό από το οποίο φτιάχνονται οι πλαστικές σακούλες και τα μπουκάλια) και PVC (γνωστό από τους σωλήνες και τα συνθετικά υλικά).

Το πραγματικό σοκ, ωστόσο, ήρθε από την ανάλυση κινδύνου: Οι ασθενείς στις αρτηρίες των οποίων βρέθηκε πλαστικό, είχαν 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο ή να χάσουν τη ζωή τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, συγκριτικά με όσους δεν είχαν πλαστικά σωματίδια στο αίμα τους.

Τα σωματίδια αυτά λειτουργούν ως τοξικοί «πυροκροτητές», προκαλώντας χρόνιες φλεγμονές εκ των έσω.

Μια πιστωτική κάρτα στο πιάτο μας

Πώς φτάνουν όμως αυτά τα υλικά στις αρτηρίες μας; Η απάντηση κρύβεται στην απόλυτη εξάρτησή μας από τα συνθετικά υλικά. Σύμφωνα με ευρύτερες αναλύσεις (όπως η διάσημη μελέτη του Πανεπιστημίου του Newcastle), ο μέσος άνθρωπος καταπίνει και εισπνέει περίπου 5 γραμμάρια μικροπλαστικών την εβδομάδα — δηλαδή το ισοδύναμο μιας ολόκληρης πιστωτικής κάρτας.

Η αόρατη αυτή εισβολή συντελείται μέσα από το εμφιαλωμένο νερό (ένα λίτρο μπορεί να περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες νανοπλαστικά), τις συσκευασίες τροφίμων, τα συνθετικά ρούχα που πλένουμε και αποβάλλουν μικροΐνες, ακόμα και από τον αέρα που αναπνέουμε στα αστικά κέντρα.

Το πρόβλημα είναι ότι τα σωματίδια είναι τόσο μικρά που διαπερνούν τους φυσικούς φραγμούς του σώματος. Εκτός από τις αρτηρίες, πρόσφατες ανακαλύψεις τα έχουν εντοπίσει βαθιά στους πνεύμονες, στον εγκεφαλικό ιστό, ακόμη και στον πλακούντα εμβρύων, αποδεικνύοντας ότι πλέον η μόλυνση ξεκινά πριν καν γεννηθούμε.

Η ιατρική κοινότητα είναι ξεκάθαρη: Αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο αγώνας ενάντια στο πλαστικό δεν είναι πια μια ρομαντική, περιβαλλοντική σταυροφορία. Είναι, κυριολεκτικά, ζήτημα ζωής και θανάτου.