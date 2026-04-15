«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»

Σε μια εποχή όπου η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, η εικόνα αγροτών να χαρίζουν την παραγωγή τους μοιάζει σχεδόν παράδοξη. Και όμως, στην καρδιά της Ευρώπης, η υπερπαραγωγή πατάτας έχει δημιουργήσει ένα αδιέξοδο που φέρνει στο προσκήνιο τις αντιφάσεις της αγροτικής οικονομίας.

Η ιστορία μιας οικογένειας αγροτών στο Βέλγιο, που αποφάσισε να διανείμει δωρεάν 150.000 κιλά πατάτας επειδή δεν μπορούσε να τα πουλήσει, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η αντανάκλαση μιας ευρύτερης κρίσης υπερπροσφοράς, με τα αποθέματα να φτάνουν σε ιστορικά επίπεδα, αγγίζοντας τους 860.000 τόνους χωρίς εμπορική διέξοδο.

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην παραγωγή, αλλά στη δομή της αγοράς. Το μεγαλύτερο μέρος της σοδειάς είναι ήδη δεσμευμένο μέσω συμβολαίων με τη βιομηχανία, αφήνοντας το υπόλοιπο εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Όταν η κατανάλωση μειώνεται ή η αγορά κορεστεί, οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σκληρό δίλημμα: να καταστρέψουν την παραγωγή τους ή να την προσφέρουν δωρεάν.

Η επιλογή της δωρεάν διάθεσης δεν είναι απλώς μια πράξη γενναιοδωρίας. Είναι μια αντίδραση σε ένα σύστημα που, παρά την αφθονία, δεν μπορεί να εξασφαλίσει δίκαιη απορρόφηση των προϊόντων. Κάθε κιλό που δεν πωλείται αντιπροσωπεύει χαμένο εισόδημα, αλλά και σπατάλη πολύτιμων πόρων: νερού, ενέργειας, λιπασμάτων και ανθρώπινης εργασίας.

Την ίδια στιγμή, οι εναλλακτικές λύσεις παραμένουν περιορισμένες. Η χρήση των πλεονασμάτων για ζωοτροφές ή παραγωγή βιοαερίου δεν επαρκεί για να απορροφήσει τον όγκο της παραγωγής, ενώ οι τιμές παραμένουν χαμηλές, εντείνοντας την οικονομική πίεση στους παραγωγούς.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η κοινωνική διάσταση της κρίσης. Η ανταπόκριση των πολιτών, που έσπευσαν να παραλάβουν τις δωρεάν πατάτες, μετατρέποντας την πρωτοβουλία σε πράξη αλληλεγγύης, δείχνει ότι η τροφή εξακολουθεί να έχει αξία – ακόμη και όταν η αγορά την απορρίπτει.

Η περίπτωση αυτή λειτουργεί ως καμπανάκι για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Η υπερπαραγωγή, σε συνδυασμό με τη δυσκαμψία των συμβολαίων και την αδυναμία προσαρμογής στη ζήτηση, δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο που απειλεί τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Τελικά, το ερώτημα δεν είναι γιατί υπάρχουν τόσες πατάτες, αλλά γιατί δεν μπορούν να φτάσουν στην αγορά. Γιατί σε έναν κόσμο που παράγει περισσότερα τρόφιμα από ποτέ, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη – αλλά η κατανομή.