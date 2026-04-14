Τσιτσιπάς: «Να χτίσω ένα νικηφόρο σερί και να επιστρέψω εκεί που ανήκω»

Στη Γερμανία για το 500άρι τουρνουά που διεξάγεται στο Μόναχο βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος στον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Φαμπιάν Μαροζάν.

Ο Έλληνας τενίστας, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει την περιπέτειά του στο γερμανικό τουρνουά, παραχώρησε δηλώσεις στο «Tennis TV», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πτώση του στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον.

«Δεν νιώθω απογοήτευση, γιατί δεν υπάρχει κάποιος πόνος που να διακόπτει την καθημερινή μου προπόνηση. Δεν υπάρχει κάτι που να με ενοχλεί αυτή τη στιγμή, οπότε είναι μια ιδανική φάση για να χτίσω πάνω στο παιχνίδι μου και να το βελτιώσω, προσπαθώντας να επιστρέψω εκεί που πιστεύω ότι ανήκω. Μέχρι τώρα, τίποτα δεν με έχει ενοχλήσει. Κινούμαι σε μια σταθερή πορεία, προσπαθώντας να πετύχω τους στόχους μου και ελπίζω να ξαναμπώ σε ένα νικηφόρο σερί», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Γνωρίζω ότι φέτος θα χρειαστεί να αντιμετωπίσω δυνατούς αντιπάλους από τους πρώτους γύρους. Δεν είναι εύκολο να τους βρίσκεις τόσο νωρίς, αλλά αποδέχομαι την πρόκληση και τη θέση μου, καταλαβαίνοντας ότι αυτά είναι απαραίτητα βήματα για να επιστρέψω εκεί όπου ανήκω. Αν χρειαστεί να παίξω σε 250άρια ή να συμμετέχω σε περισσότερα τουρνουά θα το κάνω, γιατί οι αγώνες με βοηθούν να ξαναβρώ τον ρυθμό μου.

Είμαι ένας παίκτης που χρειάζεται αγώνες. Χρειάζομαι να παίξω πολλά σετ για να βρω το παιχνίδι μου και να νιώσω καλύτερα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνω τις επόμενες εβδομάδες. Περιμένω να παίξω σε πολλά τουρνουά. Φυσικά θα είμαι προσεκτικός στις επιλογές μου, τόσο στα τουρνουά που θα επιλέξω, όσο και στο πότε θα αγωνιστώ. Όλα αυτά θα τα λάβω σοβαρά υπόψη».

Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι του Έλληνα τενίστα με τον Φαμπιάν Μαροζάν είναι προγραμματισμένο για σήμερα και θα αρχίσει περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας.