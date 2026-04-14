Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)

Αν έχεις τύχη διάβαινε και ταυτόχρονα… σκόραρε! Μια απίθανη φάση που έγινε ακαριαία viral έλαβε χώρα σε ματς πρώτης κατηγορίας στην Παραγουάη, ανάμεσα στην Ολίμπια και την Ρούμπιο Νου. Πρωταγωνιστής ο Σεμπαστιάν Φερέιρα, ο οποίος μιμήθηκε τον… Κώστα Βουτσά στην κλασική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου «Μια Κυρία στα Μπουζούκια», όταν ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έβαλε γκολ με κεφαλιά μετά από διώξιμο αντιπάλου, χωρίς να γνωρίζει που βρίσκεται η μπάλα!

Σχεδόν 60 χρόνια αργότερα, πίσω στο σήμερα, ο 28χρονος Παραγουανός επιθετικός ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι, ο αντίπαλος τερματοφύλακας απέκρουσε, η μπάλα γύρισε προς τα πίσω και στην προσπάθειά του να διώξει με βολέ, ο Φερνάντο Μαρτίνες της Ρούμπιο την έστειλε στο πρόσωπο του Φερέιρα και από εκεί στα δίχτυα.

Δείτε την απίθανη φάση

🇵🇾 Meanwhile in Paraguay, a striker missed a penalty and an opposition defender booted the ball, hitting the striker in the face & the ball went into the net.🤣👏pic.twitter.com/SyYCA7tUjs — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) April 13, 2026

Μια απίθανη φάση, την οποία περιέγραψε μετά το τέλος του αγώνα ο πρωταγωνιστής με αρκετή δόση χιούμορ. «Ο πόνος ήταν τόσο δυνατός, που αρχικά δεν μπορούσα καν να ανοίξω τα μάτια μου, αλλά φαίνεται πως αυτήν τη φορά το πρόσωπό μου με βοήθησε να σκοράρω», τόνισε ο Φερέιρα ο οποίος κάνει φυσικά τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Για την Ιστορία, το γκολ του Κώστα Βουτσά…