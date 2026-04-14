Απίθανη ομιλία του προπονητή της Σεβίλλης: «Θέλω να σας σκοτώσω όλους!» (vid)

Η Σεβίλλη πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη με σκορ 2-1 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, στη «μάχη» που δίνει για παραμονή στη La Liga.

Με αυτό το τρίποντο πλέον οι Ανδαλουσιάνοι βρίσκονται στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το ματς, ελέω της κρισιμότητάς του φυσικά, είχε αρκετή ένταση.

Αυτό φάνηκε και από τα λόγια…αγάπης του τεχνικού των Σεβιγιάνων, Λουίς Γκαρθία Πλάθα, στο ημίχρονο του αγώνα με τους «ροχιμπλάνκος». Ο αντικαταστάτης του Ματίας Αλμέιδα ήταν σε έξαλλη κατάσταση, λέγοντας με υπερβολή πως θα… σκοτώσει τους παίκτες του που δεν μπορούσαν να πιέσουν.

«Θέλω να σας σκοτώσω για αυτό το τελευταίο: τους παίρνει 10 δευτερόλεπτα για να εκτελέσουν την πλάγια άουτ και είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ. Και το συζητάμε όλη την εβδομάδα. Ας βγούμε έξω! Ας μπούμε γρήγορα, ας πάρουμε θέση και ας βγάλουμε την ομάδα έξω, γαμώτο. Τους παίρνει 10 δευτερόλεπτα για να εκτελέσουν την πλάγια άουτ και είμαστε ανίκανοι να πιέσουμε, πρέπει να πιέσουμε προς τα πάνω το γήπεδο».

Στη συνέχεια, βέβαια, τους ενθάρρυνε, γεγονός το οποίο εν τέλει έφερε αποτέλεσμα, καθώς η Σεβίλλη πήρε το παιχνίδι και συνεχίζει τη μάχη της παραμονής στην κατηγορία.

«Είστε φανταστικοί. Είστε όλοι φανταστικοί, παιδιά. Πρέπει να υποφέρετε. Θα σας κάνουν να τρέχετε, θα σας κάνουν να υποφέρετε… Αλλά αν είμαστε ψυχικά δυνατοί, θα σκοράρουμε και τρίτο γκολ. Βοηθήστε ο ένας τον άλλον, μην χάνετε τη συγκέντρωσή σας».