Η ανάπαυλα των ημερών του Πάσχα τελείωσε και τα δύσκολα για την κυβέρνηση τώρα αρχίζουν. Από τη μία η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τα σκάνδαλα να κυριαρχούν στον δημόσιο λόγο και από την άλλη οι διεθνείς εξελίξεις και ο αδιαμφισβήτητα μεγάλος αντίκτυπος τους στην οικονομία στριμώχνουν την κυβέρνηση και την ΚΟ τη ΝΔ και προκαλούν και εσωκομματικές αναταράξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο η εκλογολογία έχει ξεκινήσει πριν από το Πάσχα καθώς υπάρχει η σκέψη εντός της κυβέρνησης να επισπεύσει την προσφυγή στις κάλπες προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα.

Όπως φάνηκε τα χειρότερα για την κυβέρνηση μπορεί να έρθουν και από αστάθμητους παράγοντες. Για παράδειγμα η δίκη των Τεμπών φάνηκε ότι μπορεί να προκαλέσει νέες κρίσεις για την κυβέρνηση που σε συνδυασμό με το γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας μπορεί να αποδειχτούν καταλυτικές.

Σε πρώτη φάση η κυβέρνηση έχει μπροστά της ανοιχτά μέτωπα που θα δοκιμάσουν τη συνοχή της αλλά και την αξιοπιστία της στα μάτια των πολιτών, που όμως έχει πληγεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών βγαίνει ξανά στην επιφάνεια, και τόσο ο πρωθυπουργός όσο και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται αντιμέτωποι με αμείλικτα ερωτήματα. Στη συνεδρίαση της Βουλής την Πέμπτη για το Κράτος Δικαίου που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι δεδομένο ότι θα τεθούν επιτακτικά από την αντιπολίτευση οι νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά και την καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει αποτύχει να δώσει πειστικές εξηγήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ η «γραμμή» υποβάθμισης της υπόθεσης σε κάτι λίγο πολύ αδιάφορο που εμπλέκονται μόνο ιδιώτες -που επιχείρησαν να περάσουν υπουργοί όπως ο Γεωργιάδης – δεν μπορεί να σταθεί για πολύ.

Το μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μαζί με τις υποκλοπές η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις διαρκείς εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο νέες δικογραφίες με 13 «γαλάζιους» βουλευτές και υπουργούς θα είναι στο επίκεντρο της Βουλής το επόμενο διάστημα.

Ήδη η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής παρέπεμψε στην ολομέλεια τους 11 βουλευτές, και αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 20 Απριλίου για τους δύο πρώην υπουργούς.

Η κυβέρνηση έδωσε αυτή τη φορά τη γραμμή στα στελέχη της να αιτηθούν άρση ασυλίας, προκειμένου να αποφύγει τις κατηγορίες για συγκάλυψη αλλά προκάλεσε αναταραχές στο εσωτερικό της παράταξης.

Βουλευτές διαμαρτύρονται για τη μεταχείρισή τους που όπως λένε δεν είναι ανάλογη των στοιχείων που υπάρχουν στη δικογραφία, θεωρούν ότι κρεμιούνται άδικα στα μανταλάκια, χωρίς να έχουν την προστασία της κυβέρνησης και μάλιστα ενώ – έστω και άτυπα – έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος.

Το επόμενο διάστημα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα κυριαρχεί τόσο στη Βουλή όσο και στον δημόσιο διάλογο, και η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντά στις αποκαλύψεις που κάθε άλλο παρά ξεχάστηκαν με το άρον άρον κλείσιμο της εξεταστικής με τις ψήφους της ΝΔ.

Ακόμα κι η υπουργοποίηση του εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριου Λαζαρίδη, έχει προκαλέσει εξ αντανακλάσεως ένα «σκάνδαλο» καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος είχε διοριστεί επιστημονικός σύμβουλος λαμβάνοντας τις ανάλογες αποδοχές από το δημόσιο χωρίς να κατέχει πτυχίο πανεπιστημίου.

Ενεργειακή κρίση

Αλλά το πιο δύσκολο ίσως μέτωπο είναι αυτό της οικονομίας. Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, η ανάφλεξη στον Λίβανο, έχουν προκαλέσει τέτοια αναταραχή στην διεθνή οικονομία που ακόμα κι αν η σύγκρουση σταματούσε σήμερα οι επιπτώσεις θα συνεχίζονταν για πολύ μεγάλο διάστημα, ιδίως στις τιμές των καυσίμων.

Ο Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ότι η χώρα του πρέπει να προετοιμαστεί για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομία της. Η ΕΕ έχει φτάσει να εξετάζει σενάρια για παροχή καυσίμων με δελτίο, η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ αναθεωρούν τις προβλέψεις για ανάπτυξη αλλά στην Ελλάδα κανείς δεν φαίνεται να παίρνει στα σοβαρά τις εξελίξεις.

Αντιθέτως οι δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων μιλούν για αντοχή της ελληνικής οικονομίας και καλλιεργούν ένα καθησυχαστικό κλίμα ανάλογο με αυτό που καλλιεργούνταν στη χώρα όταν ξεσπούσε η κρίση του 2008 που η μόνιμη επωδός ήταν ότι η «ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη».

Χωρίς να μπορεί κάποιος να προβλέψει τις διαστάσεις που θα λάβει η σημερινή κρίση, το βέβαιο είναι ότι οι πολίτες ήδη βλέπουν στην τσέπη τους τις επιπτώσεις. Το fuel pass που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες η κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει ούτε στο ελάχιστο τις αυξήσεις σε όλες τις τιμές, με την περιβόητη αύξηση του κατώτατου μισθού να έχει εξανεμιστεί από το κύμα ακρίβειας που αναμφίβολα θα συνεχιστεί.

Η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση έρχεται σε μια περίοδο που ήδη η παρατεταμένη ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς έχουν «στραγγαλίσει» τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Εκρηκτικό μείγμα

Σε αυτές τις συνθήκες το ξέσπασμα κοινωνικών αντιδράσεων είναι στην ημερήσια διάταξη. Στην Ιρλανδία το κύμα ακρίβειας στα καύσιμα έχει προκαλέσει μεγάλες και οργισμένες διαδηλώσεις με αναλυτές να επισημαίνουν ότι ανάλογες κινητοποιήσεις μπορούμε να δούμε σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα οι αγρότες προετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα ενώ τα συνδικάτα οργανώνουν διαδηλώσεις για την Πρωτομαγιά αλλά και για τη συνέχεια.

Η δύσκολη οικονομική καθημερινότητα σε συνδυασμό με τα σκάνδαλα, την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη καλείται να αντιμετωπίσει στην πιο αδύναμη φάση της θητείας της.

Η έλλειψη ξεκάθαρης κυβερνητικής εναλλακτικής μπορεί να κρατά τη ΝΔ ως πρώτο κόμμα αλλά η πιθανότητα αυτοδυναμίας ουσιαστικά δεν υπάρχει, και η δυσαρέσκεια με την πολιτική της εκφράζεται σταθερά και αυξανόμενα σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Μέσα σε όλα η ΝΔ προχωρά και στο συνέδριό της τον Μάιο, πράγμα που σημαίνει ότι το Μαξίμου θα πρέπει να επιδοθεί σε ασκήσεις ισορροπίας που θα εξασφαλίσουν ότι δεν πρόκειται να ακουστούν γκρίνιες και δεν θα διαταραχθεί η ενότητα ενόψει εκλογών ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να παρουσιάσει στην κοινωνία ένα αφήγημα κάθαρσης και σταθερότητας, σε ένα περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενο.