Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14 Απριλίου 2026, 13:51

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Την άμεση αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση στον απόηχο και της σημερινής συνέντευξης του ζήτησε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

«Η περίπτωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη είναι ενδεικτική της διαχρονικής αντίληψης της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος ως λάφυρο τους.
Θα έπρεπε να έχει την στοιχειώδη αξιοπρέπεια να παραιτηθεί από μόνος του. Αλλά αφού ποιος την έχασε για να την βρει ο Μ. Λαζαρίδης, ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον -άλλοτε- στενό συνεργάτη του, σήμερα κιόλας» τονίζει σε ανάρτησή του ο κ. Σακελλαρίδης.

Όπως τονίζει, «είναι αδιανόητο, μπροστά στην διαχρονική τους υπερπροσπάθεια να διορίσουν τα «γαλάζια» παιδιά σε καλοπληρωμένες θέσεις, να μην κρατάνε ούτε τα τυπικά προσχήματα για τον διορισμό του Μ. Λαζαρίδη με ΦΕΚ στη θέση του «ειδικού επιστήμονα» στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το 2007.

Σημειωτέων ότι η θέση του «ειδικού επιστήμονα» που αμείβεται ΣΑΦΩΣ καλύτερα από άλλες θέσεις (πχ. επιστημονικός συνεργάτης), απαιτεί μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ενώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχε ούτε προπτυχιακό!».

Συνεχίζοντας, ο κ. Σακελλαρίδης σημειώνει ότι «σήμερα στην συνέντευξή του στο Open, ο προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου».

Ο Κ. Μητσοτάκης κάποτε το έπαιζε σταυροφόρος της αξιοκρατίας στο Δημόσιο. Σήμερα καλύπτει τον άλλοτε- στενό του συνεργάτη προσποιούμενος ότι δεν συμβαίνει κάτι.

Πρωτότυπό για τον Πρωθυπουργό μας, θα μου πείτε.

Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα για να μην ξεφτιλίζει άλλο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση την πολιτική ζωή του τόπου:
-Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Μ. Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
-Άμεση ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών στον Μ. Λαζαρίδη, αφού κατέλαβε την θέση του «ειδικού επιστήμονα» παρατύπως, με σχετικό δόλο».

Πολιτική
Τέσσερα πλοία που σχετίζονται με το Ιράν και τρία που δεν έχουν προφανείς σχέσεις με αυτό, διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ

Τέσσερα πλοία που σχετίζονται με το Ιράν και τρία που δεν έχουν προφανείς σχέσεις με αυτό, διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρά Φάμελλου σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη - «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα - Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση, «γαλάζιες» γκρίνιες και αστάθεια

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Στιμωγμένη είναι η κυβέρνηση με φόντο τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν πυρά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Σύνταξη
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
«Ντροπή» 13.04.26

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις
Πολλαπλά μέτωπα 13.04.26

Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οδηγήσει πλήθος κυβερνητικών στελεχών στη βάσανο των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας - Σφυροκόπημα για τις υποκλοπές την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ

Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε για τη νίκη του Πίτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν - «Η περίπτωση της Ουγγαρίας αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τονίζει

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Euroleague 14.04.26

Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Σύνταξη
Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
Περιβάλλον 14.04.26

Οι «ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ» ζουν και βασιλεύουν στην Κολομβία – Τώρα όμως μπαίνουν στο στόχαστρο

O βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποτάμους για το ράντσο του τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο πληθυσμός φτάνει τα 200 ζώα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Χάρτες 14.04.26

Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει - Πότε αναμένονται λασποβροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Το meteo δημοσιεύει χάρτες με τη διασπορά αφρικανικής σκόνης τις επόμενες μέρες - Το φαινόμενο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή ενώ θα σημειωθούν και έντονες λασποβροχές

Σύνταξη
Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου
Trash 14.04.26

Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου

Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα παράγει -όπως λέει η νεολαία στη γλώσσα των social media- trash περιεχόμενο. Η γνωστή για την ακροδεξιά ρητορική κ. Λατινοπούλου αναπαριστά συμπεριφορά που, σύμφωνα με την ίδια, παραπέμπει στην κ. Κωνσταντοπούλου

Σύνταξη
Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
Κόσμος 14.04.26

Πρώτα μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία και μετά αποδέσμευση κεφαλαίων, ζητούν Ευρωβουλευτές από την Κομισιόν

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να μην δώσει λευκή επιταγή στην Ουγγαρία αλλά να ζητήσει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις πριν αποδεσμεύσει δισ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια

Σύνταξη
Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα
Η πρωτοβουλία 14.04.26

Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Στο Μέτσοβο, επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)

Μια από τις φάσεις της χρονιάς εκτυλίχθηκε σε ματς στην Παραγουάη, όταν ποδοσφαιριστής σκόραρε κατά λάθος με το πρόσωπο μετά από διώξιμο αντιπάλου, σαν άλλος... Κώστας Βουτσάς!

Σύνταξη
Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
«Βαρετός» 14.04.26

Σεξιστικό το Coachella; Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή αλλά δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Προαναγγέλλει μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου
«Χυδαίες επιθέσεις» 14.04.26

Μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου προαναγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Εκφοβισμό κατά των δικαστών βλέπει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με ομόφωνη απόφασή του προαναγγέλλει κινήσεις κατά της Ζωής και του Νίκος Κωνσταντοπούλου

Σύνταξη
Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

Σύνταξη
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
