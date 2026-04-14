Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας
- «Κίνδυνος διαρροής» - SOS από Greenpeace για την προστατευτική κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ
- Φυλάκιση 90χρονης για ξέπλυμα χρημάτων από εμπόριο ναρκωτικών που έκανε ο γιος της
- Η Ιταλία αναστέλλει την αμυντική συμφωνία της με το Ισραήλ
- «Θέλω να τον ξαναδώ» - Συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στους Παξούς
«Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής» τονίζει το ελληνικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωση του σχολιάζοντας τουρκική ανάρτηση για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.
Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, «ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας».
Και καταλήγει: «Επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».
Η ανάρτηση
Σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρεται:
«Στην 99η επέτειο από την ίδρυση της Ένωσης Τούρκων Ξάνθης να είσαι πάντα δυνατή!
Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την δίκαιη πάλη της Ένωσης, του πιο παλιού πολιτιστικού οργανισμού της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, για το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομά της και τις ακούραστες πρωτοβουλίες της σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
İskeçe Türk Birliği’nin 99. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun!
Batı Trakya Türk Azınlığının en köklü sivil toplum kuruluşu olan Birliğin, kendi ismini kullanma yönündeki haklı mücadelesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda azimle sürdürdüğü girişimlerini… pic.twitter.com/T2SkbvN0U0
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 14, 2026
- Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
- Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
- Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
- Ντόλι Πάρτον για Πρόεδρος: Θρίαμβος ως πρόσωπο κοινής αποδοχής με 65% – «Εκθρόνισε τον Ομπάμα»
- Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου
- Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Με «νεκρές ζώνες» ο τελικός στο Πανθεσσαλικό
- Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
- Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε
