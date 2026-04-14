Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πότε αναμένεται να κορυφωθεί

Επιστρέφουν και σήμερα οι εκδρομείς του Πάσχα με την κίνηση στα λιμάνια στις Εθνικές Οδούς και στα ΚΤΕΛ να είναι αυτή την ώρα ελαφρώς αυξημένη, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί τις απογευματινές ώρες.

Η κίνηση με την επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, αφού αρκετοί φαίνεται ότι συνδύασαν τις γιορτινές ημέρες με άδεια από την δουλειά, εκμεταλλευόμενοι και τα κλειστά σχολεία.

Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα

Στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται σήμερα Τρίτη του Πάσχα να αφιχθούν 19 πλοία από τα νησιά του Αιγαίου καθώς και 36 από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Στο λιμάνι του Λαυρίου φτάνουν 8 πλοία από τις Κυκλάδες και 12 στη Ραφήνα.

Συνολικά 44.000 ήταν οι επιβάτες που έφτασαν χθες Δευτέρα του Πάσχα στο λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ.

Όσον αφορά τις επιστροφές που γίνονται με λεωφορεία των ΚΤΕΛ για την ώρα στα ΚΤΕΛ Κηφισού η κατάσταση είναι ομαλή.

Όμως, σύμφωνα με την ΕΡΤ από το μεσημέρι και μετά αναμένεται αυξημένη κίνηση και άφιξη περισσότερων λεωφορείων.

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως όσων γύριζαν στη συμπρωτεύουσα από Εγνατία Οδό όπου οι ουρές έφταναν έως και 10 χιλιόμετρα.

Η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας είναι ομαλή, αλλά αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.