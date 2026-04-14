14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Ψηφιακή ετικέτα: Το νέο πεδίο μάχης για την ενιαία αγορά στην Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Απριλίου 2026, 12:00

Ψηφιακή ετικέτα: Το νέο πεδίο μάχης για την ενιαία αγορά στην Ευρώπη

Οι λιανέμποροι πιέζουν για κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης καταναλωτών – Τα εμπόδια κοστίζουν όσο ένας «κρυφός δασμός» 41%

Γιώργος Μαζιάς
Η μετάβαση σε ένα ενιαίο και πιο λειτουργικό ευρωπαϊκό εμπορικό περιβάλλον περνά πλέον μέσα από την ετικέτα των προϊόντων. Μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου ζητούν από τις Βρυξέλλες να επιταχύνουν την υιοθέτηση της ψηφιακής επισήμανσης, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή πολυδιάσπαση κανόνων μεταξύ των κρατών-μελών λειτουργεί ως σημαντικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Η συζήτηση, που εντάθηκε στο πλαίσιο της Retail & Wholesale Week 2026 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναδεικνύει ένα πρόβλημα που παραμένει σε μεγάλο βαθμό «αόρατο» για τον καταναλωτή, αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τις επιχειρήσεις. Η διαφορετικότητα των απαιτήσεων επισήμανσης —σε επίπεδο χώρας αλλά ακόμη και περιφέρειας— δημιουργεί ένα περίπλοκο πλέγμα κανονισμών που αυξάνει το λειτουργικό κόστος, περιορίζει τις οικονομίες κλίμακας και δυσκολεύει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα τεχνικά αυτά εμπόδια ισοδυναμούν με έναν «εσωτερικό δασμό» που φτάνει το 41%, ένα ποσοστό που αποτυπώνει το πραγματικό κόστος της κανονιστικής πολυπλοκότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη για απλοποίηση και εναρμόνιση αναδεικνύεται πλέον σε στρατηγική προτεραιότητα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Λύση η ψηφιακή ετικέτα

Η ψηφιακή ετικέτα προτείνεται ως λύση που μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές. Μέσω τεχνολογιών όπως QR codes ή έξυπνες εφαρμογές, οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα προϊόντα —από συστατικά και αλλεργιογόνα έως οδηγίες χρήσης και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά— στη γλώσσα τους και με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Το σημαντικότερο είναι ότι η πληροφορία αυτή δεν θα περιορίζεται πλέον από τον φυσικό χώρο της συσκευασίας.

Για τις επιχειρήσεις, η μετάβαση αυτή σημαίνει λιγότερες παραλλαγές προϊόντων ανά αγορά, μειωμένα κόστη παραγωγής και μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή των πληροφοριών. Για την Ευρώπη συνολικά, σημαίνει ένα βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ενιαία αγορά.

Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Η συζήτηση γύρω από την προσβασιμότητα παραμένει έντονη, ιδιαίτερα σε χώρες όπου εξετάζεται η υποχρεωτική αναγραφή πληροφοριών σε braille για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και την καθολική πρόσβαση, χωρίς να δημιουργούνται νέες ανισότητες.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου υποστηρίζουν ότι η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και όχι αποσπασματική. Ένα κοινό, εναρμονισμένο πλαίσιο ψηφιακής επισήμανσης θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι κάθε καταναλωτής, σε οποιαδήποτε χώρα, θα έχει πρόσβαση στην ίδια ποιότητα πληροφόρησης, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, η απλοποίηση των κανόνων και η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες. Η ετικέτα, από ένα απλό εργαλείο ενημέρωσης, μετατρέπεται πλέον σε κεντρικό πεδίο πολιτικής και οικονομικής στρατηγικής.

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010
Γράφημα 14.04.26

Στην Ελλάδα οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν πάνω από 21% σε βάθος δεκαπενταετίας. Πρόκειται για παγκόσμια εξαίρεση, καθώς είμαστε η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ με τόσο μεγάλη μείωση.

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

