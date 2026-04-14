Ψηφιακή ετικέτα: Το νέο πεδίο μάχης για την ενιαία αγορά στην Ευρώπη

Η μετάβαση σε ένα ενιαίο και πιο λειτουργικό ευρωπαϊκό εμπορικό περιβάλλον περνά πλέον μέσα από την ετικέτα των προϊόντων. Μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου ζητούν από τις Βρυξέλλες να επιταχύνουν την υιοθέτηση της ψηφιακής επισήμανσης, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή πολυδιάσπαση κανόνων μεταξύ των κρατών-μελών λειτουργεί ως σημαντικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Η συζήτηση, που εντάθηκε στο πλαίσιο της Retail & Wholesale Week 2026 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναδεικνύει ένα πρόβλημα που παραμένει σε μεγάλο βαθμό «αόρατο» για τον καταναλωτή, αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τις επιχειρήσεις. Η διαφορετικότητα των απαιτήσεων επισήμανσης —σε επίπεδο χώρας αλλά ακόμη και περιφέρειας— δημιουργεί ένα περίπλοκο πλέγμα κανονισμών που αυξάνει το λειτουργικό κόστος, περιορίζει τις οικονομίες κλίμακας και δυσκολεύει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα τεχνικά αυτά εμπόδια ισοδυναμούν με έναν «εσωτερικό δασμό» που φτάνει το 41%, ένα ποσοστό που αποτυπώνει το πραγματικό κόστος της κανονιστικής πολυπλοκότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη για απλοποίηση και εναρμόνιση αναδεικνύεται πλέον σε στρατηγική προτεραιότητα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Λύση η ψηφιακή ετικέτα

Η ψηφιακή ετικέτα προτείνεται ως λύση που μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές. Μέσω τεχνολογιών όπως QR codes ή έξυπνες εφαρμογές, οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα προϊόντα —από συστατικά και αλλεργιογόνα έως οδηγίες χρήσης και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά— στη γλώσσα τους και με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Το σημαντικότερο είναι ότι η πληροφορία αυτή δεν θα περιορίζεται πλέον από τον φυσικό χώρο της συσκευασίας.

Για τις επιχειρήσεις, η μετάβαση αυτή σημαίνει λιγότερες παραλλαγές προϊόντων ανά αγορά, μειωμένα κόστη παραγωγής και μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή των πληροφοριών. Για την Ευρώπη συνολικά, σημαίνει ένα βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ενιαία αγορά.

Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Η συζήτηση γύρω από την προσβασιμότητα παραμένει έντονη, ιδιαίτερα σε χώρες όπου εξετάζεται η υποχρεωτική αναγραφή πληροφοριών σε braille για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και την καθολική πρόσβαση, χωρίς να δημιουργούνται νέες ανισότητες.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου υποστηρίζουν ότι η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και όχι αποσπασματική. Ένα κοινό, εναρμονισμένο πλαίσιο ψηφιακής επισήμανσης θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι κάθε καταναλωτής, σε οποιαδήποτε χώρα, θα έχει πρόσβαση στην ίδια ποιότητα πληροφόρησης, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, η απλοποίηση των κανόνων και η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες. Η ετικέτα, από ένα απλό εργαλείο ενημέρωσης, μετατρέπεται πλέον σε κεντρικό πεδίο πολιτικής και οικονομικής στρατηγικής.