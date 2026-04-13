Χανιά: Πασχαλινός καφές με φόντο τα πολεμικά πλοία στη Σούδα
Αρκετοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να βγάλουν μία φωτογραφία με φόντο ένα πολεμικό πλοίο
Έκπληκτοι έμειναν όσοι βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά.
Εκεί που απολάμβαναν τον καφέ τους, το ένα πολεμικό πλοίο μετά το άλλο έκανε βόλτες.
Φωτογραφία με φόντο τα πολεμικά πλοία στη Σούδα
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που επικαλείται το patris.gr, πρόκειται για συνήθης κίνηση των πλοίων για ανεφοδιασμό, όμως λόγω των ημερών είναι περισσότερα τα πλοία.
Από την άλλη πλευρά αρκετοί τουρίστες εξέφρασαν τον προβληματισμό και την ανησυχία τους ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να βγάλουν μία φωτογραφία με φόντο ένα πολεμικό πλοίο.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:
