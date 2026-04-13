Ανήλικος, 14 ετών, τραυματίστηκε από χρήση κροτίδας στην οποία προέβη ο ίδιος έξω από εκκλησία στις Αχαρνές (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Ο 14χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών, και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου

Το περιστατικό συνέβη χθες Κυριακή στις 19:15 έξω από τον ναό Αγίου Βλασίου, και είχε ως αποτέλεσμα ο 14χρονος να τραυματιστεί στο χέρι και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Αφέθηκαν ελεύθεροι

Ο ανήλικος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα του που είχε συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκου.