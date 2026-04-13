Αχαρνές: Ανήλικος τραυματίστηκε στο χέρι από χρήση κροτίδας
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ανήλικος που τραυματίστηκε από χρήση κροτίδας έξω από εκκλησία στις Αχαρνές.
Ανήλικος, 14 ετών, τραυματίστηκε από χρήση κροτίδας στην οποία προέβη ο ίδιος έξω από εκκλησία στις Αχαρνές (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Ο 14χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών, και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου
Το περιστατικό συνέβη χθες Κυριακή στις 19:15 έξω από τον ναό Αγίου Βλασίου, και είχε ως αποτέλεσμα ο 14χρονος να τραυματιστεί στο χέρι και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.
Αφέθηκαν ελεύθεροι
Ο ανήλικος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα του που είχε συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκου.
