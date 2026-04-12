Αποθέωση Γκουαρδιόλα για τον Σερκί: «Από τους πιο ταλαντούχους που έχω δει»
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Ραγιάν Σερκί ο προπονητής του στη Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα.
Ο Ραγιάν Σερκί πραγματοποιεί μια πολύ καλή σεζόν με τη Μάντσεστερ Σίτι, αφήνοντας ικανοποιημένο τον Πεπ Γκουαρδιόλα με την απόδοσή του.
Ο Καταλανός τεχνικός, ο οποίος άλλωστε έχει δει να περνούν από τα… χέρια του οι πιο ταλαντούχοι παίκτες της σύγχρονης εποχής του ποδοσφαίρου, τόνισε ότι ο Σερκί είναι πολύ ψηλά σε αυτή την λίστα, ανέφερε επίσης πως είναι… ελεύθερο πνεύμα, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει για καιρό στην ομάδα του.
Όσα είπε για τον Σερκί ο Πεπ Γκουαρντιόλα:
«Ο Ραγιάν Σερκί είναι λίγο ελεύθερο πνεύμα… Είμαι πραγματικά έκπληκτος. Είναι ένας από τους πιο απίστευτα ταλαντούχους παίκτες που έχω δει ποτέ.
Μόνο, στο μέλλον, ελπίζω να μπορεί να μείνει περισσότερο στη Σίτι γιατί έχει τα χαρακτηριστικά να γίνει κορυφαίος, κορυφαίος παίκτης».
