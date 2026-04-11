Έφτασε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα το Άγιο Φως – Μεταφέρεται σε όλη την Ελλάδα

Με τιμές αρχηγού κράτους έγινε δεκτό στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το Άγιο Φως, το οποίο έφτασε νωρίτερα στην Αθήνα με ειδική πτήση.

Από εκεί, εκπρόσωποι των Ιερών Μητροπόλεων το παρέλαβαν για να το μεταφέρουν σε όλη τη χώρα και να μεταλαμπαδευτεί σε κάθε ενορία, μέσω συνδυασμένων αεροπορικών και οδικών δρομολογίων που έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Συνολικά, 18 πτήσεις έχουν αναλάβει τη διανομή του Αγίου Φωτός σε διάφορα αεροδρόμια της ελληνικής επικράτειας, καλύπτοντας τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική Ελλάδα.

Το θείο φως υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Το άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων, η φιλαρμονική μπάντα Μαρκοπουλου, καθώς και αρκετοί σύλλογοι έδωσαν το παρών στην τελετή άφιξης.

