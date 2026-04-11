Πότε λήγει η προθεσμία για το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων
Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος της ΔΥΠΑ – Οι δικαιούχοι και η επιδότηση
Λήγει την Τετάρτη 15 Απριλίου η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ολοκληρωμένη δράση της ΔΥΠΑ που αφορά στην κατάρτιση και απασχόληση ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Το έργο υλοποιείται σε όλη την επικράτεια και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος της ΔΥΠΑ
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ οι ωφελούμενοι/ες του προγράμματος είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
Οι δικαιούχοι και επιδότηση
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:
- λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες
- έχουν συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ τον μήνα / 13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο
- προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων
- δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν την αίτηση τους στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon και οι ωφελούμενοι στο σύνδεσμο: https://eee.dypa.gov.gr/beneficiary
Πηγή: ΟΤ
