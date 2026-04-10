Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της παραθαλάσσιας πόλης Ασντότ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, ρουκέτα της Χεζμπολάχ στον ουρανό της Χάιφα).
Συναγερμός σήμανε και σε περιοχή του ισραηλινού νότου, σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα σύνορα με τον Λίβανο
Χθες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και η Χεζμπολά, λιβανικό ένοπλο κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, συνέχιζαν τις εχθροπραξίες, θέτοντας υπό ολοένα πιο έντονη αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
Οι συναγερμοί αφορούσαν διάφορους τομείς του Ισραήλ, ανάμεσά τους περιοχή του νότου, σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα σύνορα με τον Λίβανο.
Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ως αυτό το στάδιο· σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τουλάχιστον μια ρουκέτα που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ισραηλινή διαταγή
Χθες Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός διέταξε εκ νέου τους κατοίκους συνοικιών της νότιας Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, διαμηνύοντας ότι θα προχωρήσει σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, την επομένη των πιο πολυαίμακτων βομβαρδισμών του πολέμου στον Λίβανο (περισσότερα εδώ).
