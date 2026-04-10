Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Σήμερα το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η συνάντηση των πέντε επιταφίων από Ιερούς Ναούς του ιστορικού κέντρου της πόλης στην πλατεία Αριστοτέλους.
Σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η συνάντηση έχει προγραμματισθεί για τις 21.30.
Η συνάντηση αυτή έχει σκοπό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την εντονότερη βίωση από τους πιστούς, ως ένα σώμα, των σωτηριωδών -για το ανθρώπινο γένος- Παθών του Κυρίου, αλλά και την ουσιαστικότερη προβολή του αυθεντικού χαρακτήρα της πόλης.
Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.) και ακολούθως θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου, με την συνοδεία της Φιλαρμονικής του Στρατού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στρατιωτικού αγήματος, διά των οδών: Αγίας Σοφίας – Λεωφ. Νίκης – πλ. Αριστοτέλους, για την πραγματοποίηση της συναντήσεως των Επιταφίων.
Στο συγκεκριμένο σημείο, θα καταφθάσουν την ίδια ώρα, οι λιτανευτικές πομπές των Επιταφίων του Καθεδρικού Προσκυνηματικού Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας, του ενοριακού Ι.Ν. Παναγίας των Χαλκέων, της Ι. Μονής της αγίας Θεοδώρας και του μετοχιακού Ι.Ν. αγίου Νικολάου του Τρανού. Θα συναντηθούν στην πλατεία Αριστοτέλους, κάτωθεν της οδού Μητροπόλεως, όπου θα ψαλούν τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου και θα πραγματοποιηθεί Δέηση.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις