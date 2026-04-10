Γιατί περνάμε κάτω από τον Επιτάφιο – Τι συμβολίζει το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής

Η περιφορά του Επιταφίου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί μία από τις πιο κατανυκτικές στιγμές της Ορθόδοξης παράδοσης. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μετά την περιφορά, οι πιστοί περνούν κάτω από τον στολισμένο Επιτάφιο. Τι συμβολίζει όμως αυτή η πράξη;

Τι είναι ο Επιτάφιος

Ο Επιτάφιος είναι ένα ξυλόγλυπτο ή υφασμάτινο κουβούκλιο που συμβολίζει τον Τάφο του Χριστού. Πάνω του τοποθετείται ο Επιτάφιος Θρήνος — υφασμάτινη παράσταση της Ταφής του Ιησού.

Η ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής κορυφώνεται με την περιφορά του στους δρόμους, σε κλίμα πένθους και κατάνυξης.

Γιατί περνάμε κάτω από τον Επιτάφιο

Το πέρασμα κάτω από τον Επιτάφιο δεν αποτελεί τυπική λειτουργική πράξη της Εκκλησίας, αλλά λαϊκό έθιμο που καθιερώθηκε με την πάροδο των χρόνων.

Συμβολικά:

Εκφράζει τη συμμετοχή των πιστών στην Ταφή του Χριστού.

Συμβολίζει τη μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή και την ελπίδα της Ανάστασης.

Θεωρείται πράξη ευλογίας και πνευματικής προστασίας.

Στη λαϊκή συνείδηση, το πέρασμα κάτω από τον Επιτάφιο εκλαμβάνεται ως πράξη ταπεινότητας και προσωπικής προσευχής.

Η θεολογική διάσταση

Σύμφωνα με τη θεολογία της Εκκλησίας, η Μεγάλη Παρασκευή δεν είναι μόνο ημέρα πένθους, αλλά και προσδοκίας της Ανάστασης.

Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Χριστός «κατήλθε εις τα κατώτατα της γης», προαναγγέλλοντας τη νίκη επί του θανάτου.

Η συμβολική διέλευση κάτω από τον Επιτάφιο εκφράζει αυτήν ακριβώς τη συμμετοχή του ανθρώπου στο Πάθος και την ελπίδα της λύτρωσης.

Από πότε καθιερώθηκε το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής

Οι ιστορικές πηγές δεν καταγράφουν συγκεκριμένη στιγμή καθιέρωσης του εθίμου. Η περιφορά του Επιταφίου μαρτυρείται ήδη από τα βυζαντινά χρόνια, ωστόσο το πέρασμα των πιστών κάτω από αυτόν φαίνεται να αποτελεί μεταγενέστερη λαϊκή πρακτική.

Παρόμοια έθιμα παρατηρούνται και σε άλλες ορθόδοξες χώρες, με τοπικές παραλλαγές.

Ένα έθιμο που ενώνει γενιές

Για πολλούς, η στιγμή που περνούν κάτω από τον Επιτάφιο είναι βαθιά προσωπική. Γονείς κρατούν τα παιδιά από το χέρι, γιαγιάδες ψιθυρίζουν προσευχές, και ολόκληρη η κοινότητα συμμετέχει σε μια τελετουργία που συνδυάζει πίστη, παράδοση και συλλογική μνήμη.

Η Μεγάλη Παρασκευή παραμένει, έτσι, μια από τις πιο φορτισμένες ημέρες του εκκλησιαστικού έτους.