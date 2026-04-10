Στον Προφήτη Ελισσαίο του Ψυρρή η πρώτη προφορά του Επιταφίου – Κατάνυξη στη «γειτονιά» του Παπαδιαμάντη
Με ταπεινότητα και κατάνυξη, ο Επιτάφιος του ιστορικού παρεκκλησίου Προφήτη Ελισσαίου λιτανεύτηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, 10 Απριλίου, στους δρόμους γύρω από το Μοναστηράκι, σε μια λιτή και συγκινητική τελετή, νωρίτερα από τις υπόλοιπες ενορίες της πόλης.
Τον στολισμένο Επιτάφιο προσκύνησαν και ακολούθησαν εκατοντάδες πιστοί, ενώ τη λιτανεία είδαν από κοντά δεκάδες τουρίστες.
Το αποτύπωμα του Παπαδιαμάντη
Ο ναΐσκος, που θεωρείται κτίσμα της τουρκοκρατίας και ανήκε στην αρχοντική οικογένεια Χωματιανού-Λογοθέτη, θεωρείται ένας «ζωντανός» πυρήνας πολιτισμού. Τόπος αγαπημένος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη -ο οποίος έζησε και αγάπησε την περιοχή- και του εξάδερφου του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, οι οποίοι έψαλλαν εκεί στις αγρυπνίες, εκτελώντας χρέη δεξιού και αριστερού ψάλτη αντίστοιχα.
Πρόκειται για μια μικρή και απλή μονόκλιτη βασιλική, που βρίσκεται στην αυλή της παλιάς οικίας του Λογοθέτη, η οποία λόγω της συμμετοχής του Παπαδιαμάντη γινόταν πόλος έλξης για λόγιους -και όχι μόνο- της εποχής.
Η δράση της περιφοράς του Επιταφίου εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ) σε συνεργασία με το Σωματείο «Οι Φίλοι του ΜΝΕΠ».
