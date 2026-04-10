Ακίνητα: Σε ποια περιοχή εκτοξεύτηκαν οι τιμές
Οικονομία 10 Απριλίου 2026, 07:45

Ακίνητα: Σε ποια περιοχή εκτοξεύτηκαν οι τιμές

Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές στα ακίνητα – Τι δείχνει σχετικά έρευνα – Η νέα ανερχόμενη περιοχή

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ο κορεσμός και οι υψηλές τιμές στα ακίνητα μετακινούν τη ζήτηση σε νέες «αναδυόμενες» περιοχές.

Η μεγάλη έκπληξη είναι το Περιστέρι, το οποίο με τη στήριξη του μετρό και των νέων υποδομών προσέλκυσε αυξημένο ενδιαφέρον αγοραστών και ενοικιαστών.

«Η μεγάλη άνοδος του Περιστερίου δείχνει ότι το μετρό και η βελτίωση μίας περιοχής μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα», αναφέρουν κύκλοι της αγοράς σημειώνοντας ότι οι περισσότερες νεόδμητες κατοικίες στην περιοχή πωλούνται ταχύτατα.

Τα στοιχεία για τα ακίνητα

Τα σημάδια σταθερής ανόδου και έντονων ανακατατάξεων που παρουσιάζει η αγορά κατοικίας στο Περιστέρι την τελευταία τριετία καταγράφει έρευνα της ReDataset.

Όπως αναφέρουν οι συντάκτες της έρευνας, οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, ενώ η σύνθεση της προσφοράς αποκαλύπτει μια αγορά σε φάση μετάβασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία των μικρών κατοικιών, επιφάνειας 20 έως 50 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η αύξηση φτάνει το 12,6%, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μεταξύ όλων των κατηγοριών επιφάνειας. Η τάση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη ζήτηση για μικρά και πιο προσιτά ακίνητα, τόσο από ιδιοκατοίκηση όσο και από επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, οι μεσαίες κατηγορίες κατοικιών εξακολουθούν να κυριαρχούν στην προσφορά. Τα διαμερίσματα 51 έως 80 τ.μ. αποτελούν το 35,5% των διαθέσιμων ακινήτων για το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι τα κλασικά διαμερίσματα δύο έως τριών υπνοδωματίων παραμένουν ο βασικός κορμός της αγοράς στο Περιστέρι.

Στο επίπεδο των τιμών, η άνοδος είναι γενικευμένη. Καταγράφεται αύξηση της τάξης του 5,2% στις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο σε όλες τις κατηγορίες έτους κατασκευής, γεγονός που υποδηλώνει μια αγορά με σταθερή κινητικότητα και ανθεκτικότητα.

Ωστόσο, η εικόνα της προσφοράς αποκαλύπτει και μια σαφή πόλωση. Από τη μία πλευρά, τα ακίνητα παλαιότερης κατασκευής –κυρίως της δεκαετίας 1970–1979– εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αγγίζοντας το 37,9%. Από την άλλη, παρατηρείται αυξανόμενη παρουσία νεόδμητων κατοικιών, ένδειξη ενίσχυσης της οικοδομικής δραστηριότητας και ανανέωσης του αποθέματος.

Αλλαγές καταγράφονται και στο ενεργειακό προφίλ των κατοικιών. Η μεσαία ενεργειακή κατηγορία φαίνεται να συρρικνώνεται, πιθανώς λόγω επαναταξινόμησης ή αντικατάστασης των ακινήτων, αντί για ενεργειακή αναβάθμιση. Την ίδια στιγμή, οι χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες αυξήθηκαν κατά 7% τα τελευταία δύο χρόνια, στοιχείο που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει την επιμονή παλαιότερων κτιρίων στο απόθεμα.

Συνολικά, η αγορά κατοικίας στο Περιστέρι εμφανίζεται δυναμική αλλά και αντιφατική: οι τιμές ανεβαίνουν, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ενώ η προσφορά ισορροπεί ανάμεσα σε παλαιό και νέο κτιριακό απόθεμα. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της περιοχής τα επόμενα χρόνια, τόσο για αγοραστές όσο και για επενδυτές.

Πηγή: OT

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
Εργαλείο προσομοίωσης 10.04.26

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο - ΕΤUI, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως και 1800 ευρώ επιπλέον τον χρονο, αν δεν υπάρξουν μέτρα. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα
Επιδότηση 09.04.26

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα τις προηγούμενες μέρες αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ

Σύνταξη
Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετία παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ηλίας Γεωργάκης
Ζωή μέχρι τα 100; – Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 10.04.26

Ζωή μέχρι τα 100; - Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;

Μια βαθύτερη κατανόηση των εκατοντάδων μικρών παραλλαγών στα γονίδια που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής θα μπορούσε να προσφέρει στόχους για φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γήρανση

Σύνταξη
Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό
Εκτίμηση 10.04.26

Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό

Αν και δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση που να καθιστά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψυχικά ακατάλληλο, ειδική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ θέτει ξανά το ζήτημα της ψυχικής του υγείας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 10.04.26

«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train

Ελληνοϊταλική κόντρα για περίπου 70 συρμούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ETCS, του βασικού συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη

Κώστας Ντελέζος
«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
Ιράν 10.04.26

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Σύνταξη
Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Σύνταξη
Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Ρηματική διαμαρτυρία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
