Ο κορεσμός και οι υψηλές τιμές στα ακίνητα μετακινούν τη ζήτηση σε νέες «αναδυόμενες» περιοχές.

Η μεγάλη έκπληξη είναι το Περιστέρι, το οποίο με τη στήριξη του μετρό και των νέων υποδομών προσέλκυσε αυξημένο ενδιαφέρον αγοραστών και ενοικιαστών.

«Η μεγάλη άνοδος του Περιστερίου δείχνει ότι το μετρό και η βελτίωση μίας περιοχής μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα», αναφέρουν κύκλοι της αγοράς σημειώνοντας ότι οι περισσότερες νεόδμητες κατοικίες στην περιοχή πωλούνται ταχύτατα.

Τα στοιχεία για τα ακίνητα

Τα σημάδια σταθερής ανόδου και έντονων ανακατατάξεων που παρουσιάζει η αγορά κατοικίας στο Περιστέρι την τελευταία τριετία καταγράφει έρευνα της ReDataset.

Όπως αναφέρουν οι συντάκτες της έρευνας, οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, ενώ η σύνθεση της προσφοράς αποκαλύπτει μια αγορά σε φάση μετάβασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία των μικρών κατοικιών, επιφάνειας 20 έως 50 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η αύξηση φτάνει το 12,6%, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μεταξύ όλων των κατηγοριών επιφάνειας. Η τάση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη ζήτηση για μικρά και πιο προσιτά ακίνητα, τόσο από ιδιοκατοίκηση όσο και από επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, οι μεσαίες κατηγορίες κατοικιών εξακολουθούν να κυριαρχούν στην προσφορά. Τα διαμερίσματα 51 έως 80 τ.μ. αποτελούν το 35,5% των διαθέσιμων ακινήτων για το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι τα κλασικά διαμερίσματα δύο έως τριών υπνοδωματίων παραμένουν ο βασικός κορμός της αγοράς στο Περιστέρι.

Στο επίπεδο των τιμών, η άνοδος είναι γενικευμένη. Καταγράφεται αύξηση της τάξης του 5,2% στις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο σε όλες τις κατηγορίες έτους κατασκευής, γεγονός που υποδηλώνει μια αγορά με σταθερή κινητικότητα και ανθεκτικότητα.

Ωστόσο, η εικόνα της προσφοράς αποκαλύπτει και μια σαφή πόλωση. Από τη μία πλευρά, τα ακίνητα παλαιότερης κατασκευής –κυρίως της δεκαετίας 1970–1979– εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αγγίζοντας το 37,9%. Από την άλλη, παρατηρείται αυξανόμενη παρουσία νεόδμητων κατοικιών, ένδειξη ενίσχυσης της οικοδομικής δραστηριότητας και ανανέωσης του αποθέματος.

Αλλαγές καταγράφονται και στο ενεργειακό προφίλ των κατοικιών. Η μεσαία ενεργειακή κατηγορία φαίνεται να συρρικνώνεται, πιθανώς λόγω επαναταξινόμησης ή αντικατάστασης των ακινήτων, αντί για ενεργειακή αναβάθμιση. Την ίδια στιγμή, οι χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες αυξήθηκαν κατά 7% τα τελευταία δύο χρόνια, στοιχείο που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει την επιμονή παλαιότερων κτιρίων στο απόθεμα.

Συνολικά, η αγορά κατοικίας στο Περιστέρι εμφανίζεται δυναμική αλλά και αντιφατική: οι τιμές ανεβαίνουν, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ενώ η προσφορά ισορροπεί ανάμεσα σε παλαιό και νέο κτιριακό απόθεμα. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της περιοχής τα επόμενα χρόνια, τόσο για αγοραστές όσο και για επενδυτές.

Πηγή: OT