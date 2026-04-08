Ένα εντυπωσιακό θέαμα προσέφερε η επιχείρηση ελεγχόμενων εκρήξεων στον ποταμό Άμουρ, στα φυσικά σύνορα μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, καθώς οι κινεζικές αρχές της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ προχώρησαν σε μαζική διάσπαση του παγωμένου υδάτινου όγκου.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ένα απαραίτητο, ετήσιο προληπτικό μέτρο ενάντια στις πλημμύρες.

Σε μια έκταση που ξεπερνά τα 11 χιλιόμετρα, ειδικά συνεργεία άνοιξαν περίπου 860 τρύπες στο εξαιρετικά παχύ στρώμα πάγου, τοποθετώντας εκατοντάδες εκρηκτικά.

Με τις ανατινάξεις, τεράστια κομμάτια πάγου εκτινάχθηκαν στον αέρα μαζί με τεράστιους πίδακες νερού, συνθέτοντας ένα σκηνικό που παραδοσιακά σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης στην περιοχή.

Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να αποφευχθεί ο σχηματισμός επικίνδυνων «φραγμάτων» από τον συσσωρευμένο πάγο που λιώνει.

Τέτοια φράγματα θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη φυσική ροή του ποταμού και να απειλήσουν άμεσα τις γύρω κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, με τη θραύση του πάγου ανοίγει ξανά ο δρόμος για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας, εξέλιξη ζωτικής σημασίας για τις μεταφορές και την τοπική οικονομία στη μεθοριακή γραμμή.

Βίντεο: