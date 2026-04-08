Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.
- Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
- Θεσσαλονίκη: Στην εντατική διασωληνωμένος ο φοιτητής με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Σε χημειοπροφύλαξη οι επαφές του
- Χαϊδάρι: Συμμορία έκλεβε διερχόμενους οδηγούς παριστάνοντας ότι έχουν βλάβη στο δικό τους αυτοκίνητο
- «Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
Ένα εντυπωσιακό θέαμα προσέφερε η επιχείρηση ελεγχόμενων εκρήξεων στον ποταμό Άμουρ, στα φυσικά σύνορα μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, καθώς οι κινεζικές αρχές της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ προχώρησαν σε μαζική διάσπαση του παγωμένου υδάτινου όγκου.
Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ένα απαραίτητο, ετήσιο προληπτικό μέτρο ενάντια στις πλημμύρες.
Σε μια έκταση που ξεπερνά τα 11 χιλιόμετρα, ειδικά συνεργεία άνοιξαν περίπου 860 τρύπες στο εξαιρετικά παχύ στρώμα πάγου, τοποθετώντας εκατοντάδες εκρηκτικά.
Με τις ανατινάξεις, τεράστια κομμάτια πάγου εκτινάχθηκαν στον αέρα μαζί με τεράστιους πίδακες νερού, συνθέτοντας ένα σκηνικό που παραδοσιακά σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης στην περιοχή.
Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να αποφευχθεί ο σχηματισμός επικίνδυνων «φραγμάτων» από τον συσσωρευμένο πάγο που λιώνει.
Τέτοια φράγματα θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη φυσική ροή του ποταμού και να απειλήσουν άμεσα τις γύρω κατοικημένες περιοχές.
Παράλληλα, με τη θραύση του πάγου ανοίγει ξανά ο δρόμος για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας, εξέλιξη ζωτικής σημασίας για τις μεταφορές και την τοπική οικονομία στη μεθοριακή γραμμή.
Βίντεο:
- Γκολ και highlights από όλα τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «8» του Champions League (vid)
- Ανοίγουν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσόλυμα – Κανονικά το Άγιο Φως στην Ελλάδα
- Γιορτή σήμερα 9 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 09.04.2026]
- Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0: Επίδειξη δύναμης από τους πρωταθλητές Ευρώπης
- Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
- Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος»
