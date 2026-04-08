Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς μας μεταφέρει στη Σελήνη.
Το σημερινό σκίτσο του Αρκά μας δείχνει ένα πλάνο της σελήνης και το σχόλιο:
Φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά η σκοτεινή πλευρά της σελήνης.
Αντίθετα με τη σκοτεινή πλεύρα του ανθρώπου που φωτογραφίζεται κάθε μέρα στο σόσιαλ.
Το σημερινό σκίτσο
