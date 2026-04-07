Σαν σήμερα πριν από 27 χρόνια, το ιστορικό φιλικό της ΑΕΚ στο εμπόλεμο Βελιγράδι (vid)

Μεγάλη Τετάρτη 7 Απριλίου του 1999 – Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026: 27 χρόνια από μία στιγμή αξέχαστη και ιστορική για την ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σαν σήμερα, πριν από 27 χρόνια, η Ένωση έδωσε στο Βελιγράδι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της ιστορίας της, απέναντι στην Παρτίζαν. Δεν ήταν ευρωπαϊκός τελικός ή κάποιο σημαντικό ματς πρωταθλήματος. Αλλά ένας φιλικός αγώνας. Ήταν, ωστόσο, κάτι παραπάνω από ένα φιλικό…

Εν μέσω των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών στη Γιουγκοσλαβία, η ΑΕΚ, με πρωτοβουλία του Δημήτρη Μελισσανίδη, πήγε στο Βελιγράδι για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ειρήνης. Το φιλικό αυτό παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, επειδή οι οπαδοί των δύο ομάδων εισέβαλαν στο γήπεδο για να αγκαλιαστούν και να στείλουν ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα.

Στις 24 Μαρτίου το ΝΑΤΟ είχε αποφασίσει να ξεκινήσει βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία ως… «μέτρο επέμβασης» στον πόλεμο του Κοσόβου και την κρίση που υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή. Εκκινώντας έτσι έναν αναίτιο πόλεμο ο οποίος έκλεισε μία ολόκληρη εποχή και έφερε θάνατο, συντρίμμια και τραγωδία.

Η ΑΕΚ έκανε τότε το αδύνατο. Ένα ταξίδι ειρήνης με πολλαπλούς συμβολισμούς. ΑΕΚ και Παρτίζαν φόρεσαν επετειακές φανέλες με ένα στόχο, ενώ οι παίκτες εισήλθαν στο γήπεδο κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «NATO stop the war, stop the bombing».

Παρά τα 40.000 εισιτήρια που είχαν διατεθεί τότε, μόλις 25.000 άνθρωποι κατάφεραν να βρεθούν στο γήπεδο, λόγω έλλειψης… καυσίμων στην περιοχή!

Για την ιστορία, όταν το παιχνίδι διεκόπη λόγω ειρηνικής εισβολής στο 58’, το σκορ ήταν στο 1-1. Ο Κέζμαν είχε ανοίξει το σκορ στο 13′, ενώ ο Πάρης Ζουμπούλης είχε ισοφαρίσει στο 26′.

Οι συνθέσεις του ιστορικού αγώνα Παρτιζάν – ΑΕΚ:

Παρτιζάν (Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς): Νταμιάνοβιτς, Κράσοβιτς, Σάβιτς, Σανόγεβιτς, Στογιάνοβιτς, Βούκοβιτς, Ιλιτς, Βλ. Ιβιτς, Μπιέκοβιτς, Τόμιτς, Κέζμαν.

ΑΕΚ (Όλεγκ Μπλαχίν): Ατματσίδης (29’ Μιχαηλίδης – 40’ Κουρκούνας), Κοπιτσής (40’ Κωστένογλου), Μπαμπούνσκι, Μιλοβάνοβιτς (42’ Καψής), Τσέκολι (45’ Ζήκος), Κατσαβός, Σαβέβσκι (32’ Κασάπης), Μαλαδένης, Καλιτζάκης, Ζουμπούλης, Νικολαΐδης.