Κίνηση: Καθυστερήσεις στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Πολύ αυξημένη είναι και σήμερα Μεγάλη Τρίτη η κίνηση στους δρόμους. Τα πιο έντονα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό παρατηρείται σημαντική συμφόρηση στο ρεύμα ανόδου, από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα καθόδου.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Μεσογείων, Κηφισίας, Συγγρού, Καλιρρόης, Αρδηττού, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη.

Παράλληλα, δυσχέρειες στην κυκλοφορία καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.