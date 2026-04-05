Νίκολιτς: «Να μείνουμε προσγειωμένοι – Έχουμε προβάδισμα αλλά δεν είναι μεγάλο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Cosmote TV για τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού και για τον τρόπο με τον οποίο τη διαχειρίστηκαν οι παίκτες του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήρθαμε για το αποτέλεσμα εδώ. Ακολουθούσα αυτό το πρωτάθλημα για χρόνια και ήξερα ότι το πρώτο ματς στα πλέι οφ δεν είναι για ποδόσφαιρο, αλλά για το αποτέλεσμα κυρίως και αυτό πήραμε. Εξουδετερώσαμε τα ατού του Ολυμπιακού.

Είχαμε καλή εικόνα στην άμυνα με τον Ρέλβας και τον Μουκουντί. Στο τέλος όλα ήταν ανοιχτά και θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει και ένα δεύτερο τέρμα αν είχαμε περισσότερη ηρεμία στην άμυνα

Την Πέμπτη έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ράγιο που είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η σημερινή ημέρα είναι για να τη χαρούν οι παίκτες και ο κόσμος».

Για τη συνέχεια: «Έχουμε πέντε βαθμούς διαφορά στη πρώτη θέση, δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς και να λέμε ότι δεν έχουμε προβάδισμα, αλλά αυτό δεν είναι μεγάλο. Να μείνουμε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Από αύριο πρέπει να ετοιμαστούμε για ένα μεγάλο παιχνίδι.

Σήμερα όμως πρέπει να είμαστε χαρούμενοι εμείς, ο κόσμος, οι παίκτες, ο Μάριος, ο Χαβιέρ, όλοι να το χαρούν και από αύριο να συγκεντρωθούμε στη συνέχεια.

Χαίρομαι για όσα είδα στα αποδυτήρια. Όλοι φυσικά ήταν χαμογελαστοί, ήταν ευδιάθετοι, αλλά κανένας δεν πανηγυρισε τρελά ή να φωνάζει έξαλλα. Είμαστε προσγειωμένοι μετά από αυτή τη σημαντική νίκη».