Το Ιράν «παγώνει» την διπλωματία με τις ΗΠΑ μετά τα χτυπήματα εναντίον ενεργειακών υποδομών

Ισραήλ και ΗΠΑ έπληξαν πετροχημικά εργοστάσια και πυρηνικό σταθμό στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο 48 ωρών στην Τεχεράνη για να κάνει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάρριψη δύο αμερικανικών αεροσκαφών από τις ιρανικές δυνάμεις έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στην Τεχεράνη που μιλά για ταπείνωση των ΗΠΑ, ενώ αναζητά να αιχμαλωτίσει τον έναν πιλότο που αγνοείται.

Στον Λίβανο η κατάσταση είναι δραματική, με το Ισραήλ να εξαπολύει διαρκείς φονικές επιθέσεις και να υλοποιεί τις απειλές του, βομβαρδίζοντας γέφυρες με σκοπό να αποκόψει περιοχές που θέλει να ελέγξει.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in