NBA: Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς, νέα ήττα από τους Κλίπερς – Τα αποτελέσματα της βραδιάς (vids)
Μπάσκετ 30 Μαρτίου 2026, 10:15

Ακόμη μία ήττα για τους Μπακς, αυτή τη φορά από τους Κλίπερς – Οι Θάντερ επικράτησαν των Νικς με 30άρα των Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 30 πόντους και οδήγησε την Οκλαχόμα Σίτι στη νίκη με 111-100 επί των Νιου Γιορκ Νικς. Οι Θάντερ (59-16) επιβεβαίωσαν την πολύ καλή αγωνιστική τους εικόνα και διατηρούν προβάδισμα για την κορυφή της Δύσης.

Η ομάδα της Οκλαχόμα πήρε διψήφια διαφορά στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όμως οι Νικς αντέδρασαν και πλησίασαν στον πόντο (92-91). Εκεί «μίλησε» ο Σέι, που πέτυχε τους επόμενους εννέα πόντους της ομάδας του, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το ματς. Παράλληλα, έφτασε τα 135 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους, διευρύνοντας το ρεκόρ του στο ΝΒΑ.

Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς πρόσθεσε 22 πόντους για τους νικητές, ενώ για τη Νέα Υόρκη ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 32 πόντους. Από 15 πόντους σημείωσαν οι Τζος Χαρτ, Καρλ-Άντονι Τάουνς (που μάζεψε και 18 ριμπάουντ) και Μικάλ Μπρίτζες. Οι Νικς, που είχαν εξαιρετικά ποσοστά από τα 6,75μ. στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή και γνώρισαν δεύτερη διαδοχική ήττα.

Στο Μιλγουόκι, οι Κλίπερς πέρασαν με 127-113, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τους Μπένεντικτ Μάθουριν (28 πόντοι) και Τζον Κόλινς (22), ενώ ο Καουάι Λέοναρντ πρόσθεσε 20 πόντους και ο Ντάριους Γκάρλαντ κατέγραψε νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 11 ασίστ. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τις πέντε σερί νίκες, την ώρα που οι Μπακς συνεχίζουν σε πτωτική πορεία, με τέταρτη διαδοχική ήττα και 14η στα τελευταία 17 παιχνίδια. Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ ξεχώρισε με 36 πόντους, ενώ ο Τόριν Πρινς είχε 18 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, σε ένα παιχνίδι όπου το Μιλγουόκι αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στη Σάρλοτ, οι Σέλτικς επικράτησαν με 114-99 των Χόρνετς, με τον Τζέισον Τέιτουμ να ηγείται με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Πέιτον Πρίτσαρντ ακολούθησε με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, καλύπτοντας τις απουσίες των Τζέιλεν Μπράουν και Ντέρικ Γουάιτ, ενώ ο Νεμάιας Κέτα πρόσθεσε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους, ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 19 πόντους, με τους Χόρνετς να ταλαιπωρούνται από την αστοχία στα τρίποντα (12/43, 28%).

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ

Μιλγουόκι – ΛΑ Κλίπερς 113-127

Ιντιάνα – Μαϊάμι 135-118

Μπρούκλιν – Σακραμέντο 116-99

Σαρλοτ – Βοστώνη 99-114

Τορόντο – Ορλάντο 139-87

Πόρτλαντ – Ουάσινγκτον 123-88

Νέα Ορλεάνη – Χιούστον 102-134

Οκλαχόμα – Νέα Υόρκη 111-100

Ντένβερ – Γκόλντεν Στέιτ 116-93

