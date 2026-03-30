Αναστάτωση από κατολίσθηση στην Κρήτη: Βράχοι έπεσαν σε θάλασσα

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα εξαιτίας κατολίσθησης που σημειώθηκε στην Αγία Πελαγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν σήμερα το απόγευμα όταν μεγάλοι βράχοι, από άγνωστοι μέχρι στιγμής αιτία, έπεσαν στην θάλασσα προκαλώντας έντονο κυματισμό.

Την ίδια ώρα, επίσης, αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού γειτονικού ξενοδοχείου.

Το ευτύχημα ήταν πως δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.