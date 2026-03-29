Ο Στέφανος Τσιτσιπάς… έγινε γήπεδο! (pics)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε τον Πατρίκ Μουράτογλου να τον τιμά για την πορεία του στο τένις αλλά και στη συγκεκριμένη διάσημη παγκοσμίως Ακαδημία. Ο πολύπειρος προπονητής, αποφάσισε να δώσει το όνομα του Έλληνα πρωταθλητή στο κεντρικό κορτ του προπονητικού του κέντρου στη Νότια Γαλλία. Έτσι, το κεντρικό γήπεδο της Ακαδημίας Μουράτογλου, ονομάζεται πλέον «Κεντρικό Κορτ Στέφανος Τσιτσιπάς»!

Βεβαίως, ο Μουράτογλου που έγινε γνωστός μέσα από την καθοδήγησή του στην κορυφαία Σερένα Γουίλιαμς, ήταν για χρόνια μέντορας του Τσιτσιπά, ειδικά στις μεγάλες στιγμές του «Στεφ» στα Grand Slam.

Αυτές τις μέρες, ο Τσιτσιπάς βρίσκετεαι στη Γαλλία για την έναρξη του Monte Carlo Masters και με αυτή την αφορμή βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Μουράτογλου, όπου τον περίμενε και η μεγάλη έκπληξη! Ο ίδιος φυσικά φρόντισε να αναρτήσει αμέσως στα social media την σχετική ταμπέλα που αναγράφει πλέον το όνομά του, ενώ κυκλοφόρησε και βίντεο με την πρώτη προπόνησή του στο συγκεκριμένο κορτ.

Το στόρι που ανέβασε ο Τσιτσιπάς και η προπόνησή του