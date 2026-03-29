Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Εκτός προπόνησης και ο Χέιζ-Ντέιβις

Ανησυχία στον Παναθηναϊκό εν όψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (30/3, 19:00) για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν προπονήθηκε την Κυριακή (29/3), λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα.

Το πρόβλημα με τον Αμερικανό έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να υποφέρει από γαστρεντερίτιδα, ενώ εκτός προπόνησης έμειναν επίσης οι Τζέριαν Γκραντ – Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, οι οποίοι πιθανότατα θα προφυλαχθούν στο ντέρμπι με τους Πειραιώτες.

Σε έξι αναμετρήσεις στη φετινή Euroleague ο Xέιζ-Ντέιβις έχει κατά μέσο όρο 17.2 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 27’19” συμμετοχής.