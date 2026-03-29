Αλλαγή ώρας: Λιγότερος ύπνος, αλλά καλύτερη διάθεση
29 Μαρτίου 2026, 08:01

Αλλαγή ώρας: Λιγότερος ύπνος, αλλά καλύτερη διάθεση

Σύμφωνα με την Ολλανδική Μέθοδο το πρωινό φως μας φτιάχνει τη διάθεση

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, οι δείκτες των ρολογιών θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά, σηματοδοτώντας επισήμως την έναρξη της θερινής ώρας. H αλλαγή αυτή μπορεί να σημαίνει λιγότερο ύπνο και για πολλούς μια προσωρινή αίσθηση κούρασης, ενώ για άλλους μπορεί να προκαλέσει μικρές διαταραχές στον καθημερινό ρυθμό. Παρά τις αρχικές αυτές δυσκολίες, η μετάβαση στη θερινή ώρα προσφέρει ταυτόχρονα μια πολύτιμη ευκαιρία για ανανέωση, ενίσχυση της ενέργειας, μεγαλύτερη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και βελτίωση της διάθεσης.

Για να γίνει αυτή η προσαρμογή πιο ομαλά και χωρίς άγχος, υπάρχει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδος, γνωστή ως «Ολλανδική Μέθοδος», η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να συντονίσετε το σώμα και το μυαλό σας με τον νέο ρυθμό της ημέρας, αξιοποιώντας την αλλαγή της ώρας προς όφελός σας.

Ξυπνήστε με τον ήλιο

Η «Ολλανδική Μέθοδος» προτείνει να κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα ή κουρτίνες, όπως κάνουν πολλά σπίτια στην Ολλανδία. Το φυσικό φως το πρωί ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι – ή αλλιώς τον κιρκάδιο ρυθμό – ο οποίος επηρεάζει τόσο τον ύπνο όσο και τη διάθεση μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί εξηγούν ότι το πρωινό φως ενισχύει τον κιρκάδιο ρυθμό και στέλνει σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα να είμαστε ξύπνιοι. Αυτό όχι μόνο μας κάνει να νιώθουμε πιο ξεκούραστοι το πρωί, αλλά δημιουργεί και μια φυσική υπνηλία το βράδυ, βοηθώντας μας να κοιμηθούμε πολύ καλύτερα. Μάλιστα, 10-30 λεπτά πρωινού φωτός είναι αρκετά για να δουν θετικά αποτελέσματα όσοι το εφαρμόζουν καθημερινά.

Περισσότερο φως σημαίνει λιγότερη μοναξιά

Επιστήμονες από τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία, αναφέρουν ότι η έκθεση στο φως έχει και κοινωνικά οφέλη. Οι ανοιχτές κουρτίνες αφήνουν το φως να μπει και μας κάνουν να νιώθουμε πιο συνδεδεμένοι με τη γειτονιά μας, μειώνοντας τη μοναξιά. Έτσι, η Ολλανδική Μέθοδος δεν βοηθά μόνο στο καλύτερο ύπνο, αλλά και στο να νιώθουμε πιο κοντά στους γύρω μας – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε εποχές όπου η μοναξιά είναι ένα ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα.

Προσαρμογή στην αλλαγή ώρας

Η αλλαγή ώρας μπορεί να φέρει αρχικά κούραση ή αίσθημα υπνηλίας, αλλά με λίγα απλά «κόλπα» η προσαρμογή γίνεται πιο εύκολη:

  • Ξυπνήστε την ίδια ώρα κάθε μέρα για να συνηθίσει το σώμα σας.
  • Περπατήστε έξω ή εκθέστε τον εαυτό σας σε πρωινό φως για να «προγραμματίσετε» το κιρκάδιο ρολόι.
  • Χαλαρώστε το βράδυ μακριά από έντονο φως και κινητές συσκευές, ώστε ο ύπνος να έρθει φυσικά.

Όλα είναι θέμα οπτικής

Η αλλαγή της ώρας λοιπόν σε θερινή δεν είναι απλά μια μέρα που «χάνουμε μία ώρα ύπνου». Είναι η αρχή μιας φωτεινής και γεμάτης ενέργεια περιόδου. Ανοίξτε τις κουρτίνες, αφήστε το φως να μπει, χαμογελάστε και δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να νιώσει αισιοδοξία και χαρά.

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Καύσιμα: Ποιες χώρες «ψαλιδίζουν» τους φόρους

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Η «Αστόρια» άνοιξε αυλαία στο Θέατρο Παλλάς – Ένα υπερθέαμα που δεν φοβάται να είναι μεγάλο σε κλίμακα, διάρκεια και φιλοδοξία
Η «Αστόρια» άνοιξε αυλαία στο Θέατρο Παλλάς – Ένα υπερθέαμα που δεν φοβάται να είναι μεγάλο σε κλίμακα, διάρκεια και φιλοδοξία

Η «Αστόρια» στο θέατρο Παλλάς δίνει την αίσθηση ενός θεάματος που συνδυάζει ιστορία, συναίσθημα και μουσική με έναν τρόπο που δύσκολα βλέπεις σε ελληνική σκηνή

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Ορατές στο Google maps οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

