Αλλαγή ώρας: Λιγότερος ύπνος, αλλά καλύτερη διάθεση

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, οι δείκτες των ρολογιών θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά, σηματοδοτώντας επισήμως την έναρξη της θερινής ώρας. H αλλαγή αυτή μπορεί να σημαίνει λιγότερο ύπνο και για πολλούς μια προσωρινή αίσθηση κούρασης, ενώ για άλλους μπορεί να προκαλέσει μικρές διαταραχές στον καθημερινό ρυθμό. Παρά τις αρχικές αυτές δυσκολίες, η μετάβαση στη θερινή ώρα προσφέρει ταυτόχρονα μια πολύτιμη ευκαιρία για ανανέωση, ενίσχυση της ενέργειας, μεγαλύτερη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και βελτίωση της διάθεσης.

Για να γίνει αυτή η προσαρμογή πιο ομαλά και χωρίς άγχος, υπάρχει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδος, γνωστή ως «Ολλανδική Μέθοδος», η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να συντονίσετε το σώμα και το μυαλό σας με τον νέο ρυθμό της ημέρας, αξιοποιώντας την αλλαγή της ώρας προς όφελός σας.

Ξυπνήστε με τον ήλιο

Η «Ολλανδική Μέθοδος» προτείνει να κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα ή κουρτίνες, όπως κάνουν πολλά σπίτια στην Ολλανδία. Το φυσικό φως το πρωί ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι – ή αλλιώς τον κιρκάδιο ρυθμό – ο οποίος επηρεάζει τόσο τον ύπνο όσο και τη διάθεση μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί εξηγούν ότι το πρωινό φως ενισχύει τον κιρκάδιο ρυθμό και στέλνει σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα να είμαστε ξύπνιοι. Αυτό όχι μόνο μας κάνει να νιώθουμε πιο ξεκούραστοι το πρωί, αλλά δημιουργεί και μια φυσική υπνηλία το βράδυ, βοηθώντας μας να κοιμηθούμε πολύ καλύτερα. Μάλιστα, 10-30 λεπτά πρωινού φωτός είναι αρκετά για να δουν θετικά αποτελέσματα όσοι το εφαρμόζουν καθημερινά.

Περισσότερο φως σημαίνει λιγότερη μοναξιά

Επιστήμονες από τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία, αναφέρουν ότι η έκθεση στο φως έχει και κοινωνικά οφέλη. Οι ανοιχτές κουρτίνες αφήνουν το φως να μπει και μας κάνουν να νιώθουμε πιο συνδεδεμένοι με τη γειτονιά μας, μειώνοντας τη μοναξιά. Έτσι, η Ολλανδική Μέθοδος δεν βοηθά μόνο στο καλύτερο ύπνο, αλλά και στο να νιώθουμε πιο κοντά στους γύρω μας – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε εποχές όπου η μοναξιά είναι ένα ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα.

Προσαρμογή στην αλλαγή ώρας

Η αλλαγή ώρας μπορεί να φέρει αρχικά κούραση ή αίσθημα υπνηλίας, αλλά με λίγα απλά «κόλπα» η προσαρμογή γίνεται πιο εύκολη:

Ξυπνήστε την ίδια ώρα κάθε μέρα για να συνηθίσει το σώμα σας.

Περπατήστε έξω ή εκθέστε τον εαυτό σας σε πρωινό φως για να «προγραμματίσετε» το κιρκάδιο ρολόι.

Χαλαρώστε το βράδυ μακριά από έντονο φως και κινητές συσκευές, ώστε ο ύπνος να έρθει φυσικά.

Όλα είναι θέμα οπτικής

Η αλλαγή της ώρας λοιπόν σε θερινή δεν είναι απλά μια μέρα που «χάνουμε μία ώρα ύπνου». Είναι η αρχή μιας φωτεινής και γεμάτης ενέργεια περιόδου. Ανοίξτε τις κουρτίνες, αφήστε το φως να μπει, χαμογελάστε και δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να νιώσει αισιοδοξία και χαρά.

* Πηγή: Vita