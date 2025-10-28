Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Αλλαγή της ώρας: Μικρές συνήθειες για να γίνει η μέρα μας πιο εύκολη
Νέα ρουτίνα 28 Οκτωβρίου 2025 | 06:30

Αλλαγή της ώρας: Μικρές συνήθειες για να γίνει η μέρα μας πιο εύκολη

Δυσκολεύεστε να προσαρμοστείτε στην αλλαγή της ώρας; Αυτές οι μικρές συνήθειες κάνου τη ζωή μας πιο εύκολη.

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του αλλαγές στις ώρες του φωτός και, για πολλούς από εμάς οι συντομότερες μέρες μπορούν να είναι δύσκολες και γεμάτες μελαγχολία. Ωστόσο, αντί να «πέφτουμε» ψυχολογικά, μπορούμε να υιοθετήσουμε πολύτιμες συνήθειες που θα μας βοηθήσουν να αισθανόμαστε καλύτερα και να προσαρμοστούμε στην εποχή.

Όταν η μέρα μικραίνει…η ρουτίνα αλλάζει

Το να τελειώνουμε την εργασία μας και να είναι ήδη σκοτάδι έξω μπορεί να είναι απογοητευτικό, ως και ψυχολογικά επιβαρυντικό για την υγεία μας. Οι ειδικοί επισημαίνουν μάλιστα ότι αυτή η αλλαγή στο φυσικό φως προκαλεί πολλές φυσιολογικές αντιδράσεις στο σώμα μας, όπως χαμηλότερη ενέργεια και λιγότερη συγκέντρωση. Και αυτό γιατί το σώμα μας προσπαθεί να προσαρμοστεί στην έλλειψη του ηλιακού φωτός.

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη μετάβαση και να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη διάθεσή μας ψηλά;

Ανακαλύψτε τη δύναμη της κίνησης

Η άσκηση είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να ενισχύσουμε τη διάθεσή μας και να αντιμετωπίσουμε την κούραση που προκαλεί η έλλειψη φωτός. Ένα καθημερινό απόγευμα, έστω και μια βόλτα 20-30 λεπτών ή μια σύντομη έξοδος κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Εκτός από την έκθεση στο φυσικό φως, η κίνηση αναζωογονεί το σώμα και την ψυχή, μειώνοντας την απομόνωση και την απογοήτευση που φέρνει το σκοτάδι του χειμώνα.

Αν, από την άλλη, έχετε συνηθίσει να ασκείστε το βράδυ, η αλλαγή σε ένα πρωινό πρόγραμμα μπορεί να σας ωφελήσει σημαντικά. Ακόμη και αν δεν μπορείτε να το κάνετε καθημερινά, η άσκηση 2-3 φορές την εβδομάδα είναι αρκετή για να κάνει τη διαφορά.

Δημιουργήστε μια σταθερή πρωινή ρουτίνα

Το να ξεκινάτε την ημέρα με έναν σκοπό είναι το κλειδί για να προσαρμοστείτε καλύτερα στη μείωση του φωτός. Αντί να ξυπνάτε ξαφνικά και να τρέχετε, προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια ήρεμη ρουτίνα που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 15-30 λεπτά για τον εαυτό σας, λίγη άσκηση, ένα καλό πρωινό και λίγο χρόνο για να ξεκινήσετε την ημέρα με θετική ενέργεια.

Βγείτε έξω: Αξιοποιήστε κάθε δευτερόλεπτο φωτός

Αν έχετε τη δυνατότητα, προσπαθήστε να κάνετε μέρος της δουλειάς σας έξω. Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να μιλήσετε στο τηλέφωνο ή να κάνετε ελαφριά εργασία σε μια βεράντα ή σε ένα πάρκο. Η έκθεση στον ήλιο, ακόμη και για λίγα λεπτά την ημέρα, μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να σας δώσει την απαραίτητη ώθηση για να προχωρήσετε.

Κοινωνικές επαφές: Μην αφήνετε τη μοναξιά να κυριαρχήσει

Το φθινόπωρο και ο χειμώνας μπορεί να μειώσουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, καθώς οι σκοτεινές και κρύες νύχτες μας οδηγούν συχνά σε απομόνωση. Προσπαθήστε να βρείτε τρόπους να κοινωνικοποιείστε και να παραμείνετε ενεργοί σε κοινωνικές δραστηριότητες. Προγραμματίστε τουλάχιστον μία κοινωνική δραστηριότητα την εβδομάδα. Η συμμετοχή σε μια λέσχη βιβλίου, μια βραδιά με πειτραπέζια ή ακόμα και μια εβδομαδιαία συνάντηση με φίλους μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της θετικής σας διάθεσης.

Πηγή: Vita

Economy
Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Business
Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Plus
Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική
Plus 27.10.25

Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική

Η Νίνα Μαζάνη έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει το κοινό της τόσο δισκογραφικά όσο και μέσα από τις ζωντανές της εμφανίσεις

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»
Ευλογιά Προβάτων 28.10.25

Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»

Γιατί καθυστέρησαν σχεδόν 20 μέρες μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων να θανατώσουν τα 720 σπάνια αιγοπρόβατα – Η ελλιπής προστασία των σπάνιων ελληνικών φυλών και το υποχρηματοδοτούμενο ινστιτούτο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους
Έρευνα Τradingpedia 28.10.25

Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους

Σύμφωνα με την Τradingpedia, τα βασικά έξοδα διαβίωσης στην Αθήνα είναι το 113% του μέσου μισθού, κατατάσσσοντάς την ως την τρίτη πιο «απρόσιτη» πόλη, ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Στόχος το 80% 28.10.25

Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών ανοίγει ο δρόμος για την κάλυψη 2,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

Ηλίας Γεωργάκης
Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»
Κυπριακό 28.10.25

Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει: «Η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση», ανέφερε ο Τουφάν Ερχιουρμαν, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης» για το Κυπριακό.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανέστειλε τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο
Βενεζουέλα 28.10.25

Παγώνει ο Μαδούρο τη συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο

Ανέστειλε ο Νικολάς Μαδούρο τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για την εκμετάλλευση κοιτάσματος φυσικού αερίου, αφού η χώρα «μετατράπηκε σε αεροπλανοφόρο» των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο άσκησε έφεση εναντίον της καταδίκης του σε 27ετή κάθειρξη
Βραζιλία 28.10.25

Εφεση άσκησε ο Μπολσονάρο στην απόφαση για 27ετή φυλάκισή του

Εφεση κατά της σε βάρος του καταδικαστικής απόφασης άσκησε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, επισημαίνοντας «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία
Σέρχιι Κ. 28.10.25

Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία

Ουκρανός ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση και διατάχθηκε η μεταγωγή του στη Γερμανία. Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση σε έναν μήνα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν συζήτησε με την ΥΠΕΞ της Β. Κορέας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους
Μόσχα 28.10.25

Πούτιν και ΥΠΕΞ Β. Κορέας συζητούν για την ενίσχυση της συνεργασίας τους

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Β. Κορέας.

Σύνταξη
Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν
Νότια Σινική Θάλασσα 28.10.25

Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν

Με μόλις 30 λεπτά διαφορά σημειώθηκαν δύο σπάνια ατυχήματα αεροσκαφών από το αεροπλανοφόρο Νίμιτς, τα 5 άτομα πληρώματος και των δύο πτητικών μέσων διασώθηκαν

Σύνταξη
Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
