Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.
Εκκληση να ξεκινήσει «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απηύθυνε στην ιρανική ηγεσία ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, κάνοντας λόγο για «αρχικές ενδείξεις αισιοδοξίας» (στη φωτογραφία του Reuters/Brendan Smialowski, επάνω, ο Γιόχαν Βάντεφουλ).
Το ιρανικό καθεστώς «θα ήταν καλό να ξεκινήσει τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ μετά τέλος της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή κοντά στο Παρίσι και πρόσθεσε ότι υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας ότι θα πραγματοποιηθούν τέτοιες συνομιλίες».
Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
Μια μελλοντική συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και του Ιράν είναι σίγουρα πιθανή, σημείωσε, διευκρίνισε ωστόσο ότι κάτι τέτοιο γίνεται πλέον «υπό συνθήκες πολέμου», καθιστώντας δύσκολη την επικοινωνία και τον συντονισμό. Νωρίτερα, ο γερμανός υπουργός είχε αναφέρει ως πιθανή τοποθεσία για μια τέτοια συνάντηση το Πακιστάν.
Η πρώτη προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η κλιμάκωση, συνέχισε ο Γιόχαν Βάντεφουλ και ζήτησε από το Ιράν να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο ιρανικό καθεστώς να εκβιάζει την παγκόσμια οικονομία», είπε εμφατικά.
«Εάν χρειαστεί»
Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της G7, ο κ. Βάντεφουλ μίλησε για «φιλική» συνομιλία και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από τη Γερμανία «στρατιωτική συνεισφορά πριν από το τέλος των εχθροπραξιών».
Ως εκ τούτου, ο υπουργός επιβεβαίωσε εκ νέου τη θεμελιώδη προθυμία της Γερμανίας να συζητήσει μια συνεισφορά «εάν χρειαστεί». Υπάρχει στενός διπλωματικός συντονισμός με τις ΗΠΑ, δήλωσε.
Πηγή: ΑΠΕ
