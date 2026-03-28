Η Bank of America θα καταβάλει 72,5 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει αγωγή κατηγόρων του Έπσταϊν

Η Bank of America συμφώνησε να καταβάλει 72,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αστική αγωγή που είχαν ασκήσει γυναίκες οι οποίες κατηγόρησαν την τράπεζα ότι διευκόλυνε τη σεξουαλική κακοποίησή τους από τον Τζέφρι Έπσταϊν, όπως προέκυψε από δικαστικά έγγραφα την Παρασκευή στα οποία είχε πρόσβαση το Reuters.

Οι δικηγόροι της τράπεζας και των γυναικών είχαν ενημερώσει τον ομοσπονδιακό δικαστή του Μανχάταν Τζεντ Ράκοφ αυτό το μήνα ότι είχαν καταλήξει σε «αρχική συμφωνία», αλλά οι όροι της συμφωνίας δεν είχαν γνωστοποιηθεί τότε. Ο διακανονισμός απαιτεί την έγκριση του Ράκοφ. Ο δικαστής προγραμμάτισε ακροαματική διαδικασία για την Πέμπτη, προκειμένου να εξετάσει την έγκριση της συμφωνίας.

Η προτεινόμενη ομαδική αγωγή, που κατατέθηκε τον Οκτώβριο από μια γυναίκα με το ψευδώνυμο Jane Doe, κατηγορούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ ότι αγνόησε ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές που σχετίζονταν με τον Έπσταϊν, παρά την «πληθώρα» πληροφοριών σχετικά με τα εγκλήματά του, επειδή έδινε μεγαλύτερη αξία στο κέρδος παρά στην προστασία των θυμάτων.

Η Bank of America δήλωσε ότι η Doe ισχυρίστηκε απλώς ότι η τράπεζα παρείχε συνήθεις υπηρεσίες σε άτομα που εκείνη την εποχή δεν είχαν γνωστές συνδέσεις με τον Έπσταϊν, και ότι οποιαδήποτε υπόδειξη ότι ήταν πιο βαθιά εμπλεκόμενη ήταν «αδύναμη και αβάσιμη».

Πελάτης της Bank of America είχε καταβάλει στον Έπσταϊν 158 εκατομμύρια δολάρια

Ο Ράκοφ αποφάνθηκε τον Ιανουάριο ότι η Bank of America πρέπει να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς της Doe ότι επωφελήθηκε εν γνώσει της από τη σεξουαλική διακίνηση γυναικών και κοριτσιών του Έπσταϊν και παρεμπόδισε την εφαρμογή του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία των θυμάτων διακίνησης. Μεταξύ των συναλλαγών που επισήμανε η επιζώσα ήταν πληρωμές προς τον Έπσταϊν από τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Apollo Global Management, Λέον Μπλακ.

Ο Μπλακ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apollo το 2021, αφού έρευνα που διενήργησε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο αποκάλυψε ότι είχε καταβάλει στον Έπσταϊν 158 εκατ. δολάρια για «υπηρεσίες φορολογικού και κληρονομικού σχεδιασμού». Ο Μπλακ αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι δεν γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Έπσταϊν.

Οι δικηγόροι της επιζώσας έχουν επίσης ασκήσει αγωγές εναντίον άλλων φερόμενων ως συνεργών στη σεξουαλική διακίνηση του Έπσταϊν, και το 2023 κατέληξαν σε συμβιβασμούς ύψους 290 εκατ. δολαρίων με την JPMorgan Chase και 75 εκατ. δολαρίων με τη Deutsche Bank εκ μέρους των κατηγορουμένων του. Οι δικηγόροι έχουν επίσης ασκήσει έφεση κατά της απόρριψης από τον Ράκοφ, τον Ιανουάριο, μιας παρόμοιας αγωγής που είχαν ασκήσει κατά της Bank of New York Mellon.

Ο Έπσταϊν πέθανε σε κελί φυλακής στο Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, ενώ αναμενόταν η δίκη του για κατηγορίες σχετικά με εμπορία ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς. Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της πόλης της Νέας Υόρκης.