ΠΑΟΚ – Προμηθέας 100-70: Άνετη νίκη για τον Δικέφαλο του Βορρά πριν τον ημιτελικό με τη Μούρθια
Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα 100-70 τον Προμηθέα και έκανε βήμα τετράδας, τέσσερις μέρες πριν τον ημιτελικό του FIBA Europe Cup με τη Μούρθια.
Κανένα πρόβλημα δεν είχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Προμηθέα τον οποίο και διέλυσε με 100-70 στο «PAOK Sports Arena», για την 23η αγωνιστική της GBL. Με αυτή τη νίκη οι «ασπρόμαυροι» ανέβηκαν στο 13-7 και έκαναν σημαντικό βήμα για την τετράδα ενώ οι Πατρινοί έπεσαν στο 7-14 χάνοντας έδαφος στη μάχη της οκτάδας. Πλέον ο Δικέφαλος στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης (1/4) με τη Μούρθια για τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.
Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Ταϊρί με 19 πόντους και 5 ασίστ ενώ από 13 πόντους είχαν οι Άλεν και Ντίμσα. Για τον Προμηθέα διασώθηκε ο Γκραντ με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ ο Κόλεμαν είχε 11 πόντους με 6 ριμπάουντ.
Ο ΠΑΟΚ άρχισε εντυπωσιακά το παιχνίδι αφού έπειτα από μόλις έξι λεπτά δράσης ήταν μπροστά με 15-9 και με μπροστάρηδες τον Ταϊρί και τον Περσίδη, άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Έτσι στο τέλος της πρώτης περιόδου υπήρχε double-score (30-15) και στις αρχές της δεύτερης η διαφορά έφτασε στους 18 (33-15). Ο Προμηθέας αδυνατούσε να ανακόψει τον ρυθμό των γηπεδούχων που άνοιξαν την «ψαλίδα» ακόμη και στους 30 (55-25) για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο με 60-32.
Ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και στη διάρκεια της τρίτης περιόδου παρότι ο Παντελής Μπούτσκος περιόρισε στο ελάχιστο την παρουσία των βασικών του στο παρκέ. Έτσι η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 39 (80-41) λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου (80-47 στο 30’). Ήταν φανερό ότι η τέταρτη είχε πάρει διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Προμηθέας έβρισκε σχετικά πιο εύκολα τον δρόμο προς το καλάθι και μάζεψε κάπως τη διαφορά.
Τα highlights του αγώνα
Τα στατιστικά του αγώνα
Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70
