Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό
Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).
Ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό με 107-97, μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, τους συνεχάρη για την επικράτηση, αλλά τόνισε ότι δεν έχουν καταφέρει τίποτα ακόμη.
Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός έδωσε το σύνθημα για τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό ενόψει του ντέρμπι που ακολουθεί στη Stoximan Basket League για την 33η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Όσα είπε ο Αταμάν
«Οκ, καλή δουλειά, πήραμε τη νίκη και πήραμε επίσης τη διαφορά απέναντι στη Μονακό. Αλλά τώρα έχουμε τρία εκτός έδρας παιχνίδια, όπου κάθε ματς είναι τελικός. Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα ακόμα μέχρι τώρα. Φυσικά, τώρα τη Δευτέρα έχουμε το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι για ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσουμε κι αυτό το ματς».
Coach Ergin Ataman congratulates once more the team on an important win but sets the tone for the road ahead: «Every game is a final.» 🗣️
Next stop: The derby, followed by a crucial triple-header on the road. The marathon continues! ☘️
Catch his full speech on CLUB 1908:… pic.twitter.com/QHLnjmzn3R
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 28, 2026
