Cornelius Horgan: Στην Αθήνα ο διεθνούς φήμης acting coach για ένα μοναδικό τριήμερο workshop

Ο διεθνούς φήμης acting coach Cornelius Horgan, μόνιμο μέλος του σπουδαίου Actor’s Studio της Νέας Υόρκης, έρχεται στην Αθήνα για ένα μοναδικό τριήμερο εργαστήριο στις 15, 16 και 17 Μαΐου, σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα.

O Cornelius Horgan είναι δάσκαλος υποκριτικής, μόνιμο μέλος του φημισμένου Actor’s Studio στη Νέα Υόρκη. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός, ερμηνεύοντας ρόλους σε μεταφορές έργων του Ευγένιου Ο’ Νιλ στη σκηνή.

Έχει δουλέψει με κορυφαίους ηθοποιούς όπως ο Αλ Πατσίνο, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, η Έλεν Μπέρστιν, ο Άλεκ Μπάλντουιν και άλλοι.

Παραδίδει σεμινάρια υποκριτικής σε ολόκληρο τον κόσμο, διδάσκοντας βασικές μεθόδους υποκριτικής, όπως το Method Acting, το Σύστημα Στανισλάφσκι, τη μέθοδο Meisner και την τεχνική της Stella Adler.

Στόχος του εργαστηρίου

Να εισαγάγει νέους ηθοποιούς στον μαγικό κόσμο της υποκριτικής, προσφέροντας μια ουσιαστική εξερεύνηση της δημιουργικής διαδικασίας —από την πρώτη προσέγγιση ενός ρόλου έως την παρουσίασή του στη σκηνή.

Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν στην κατανόηση και την ψυχολογία του χαρακτήρα, με έμφαση στην έκφραση συναισθημάτων και τη γλώσσα του σώματος.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αντλήσουν δημιουργικό υλικό από τις προσωπικές τους εμπειρίες, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση.

Εισηγητές στο εργαστήριο θα είναι, επίσης, ο βραβευμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός Άλκης Ζερβός, με μεγάλη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και μεγάλη εμπειρία στις μεταγλωττίσεις, καθώς και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Γιάννης Παπαδογιάννης, ο οποίος έχει σπουδάσει υποκριτική και σκηνοθεσία στη Νέα Υόρκη και έχει εργαστεί σε τηλεοπτικές σειρές και παραστάσεις.

Σημείωμα από τον Cornelius Horgan

Η υποκριτική είναι πράξη! Είναι δράση!

Η δουλειά του ηθοποιού είναι να δώσει ζωή στον χαρακτήρα που ερμηνεύει και νόημα στα λόγια που έχουν γραφτεί.

Να αφομοιώσει, να ερμηνεύσει και να αποδώσει τον ρόλο, έχοντας ως σχέδιο το κείμενο, έτοιμος να ξεκινήσει το ταξίδι στον κόσμο του χαρακτήρα του.

Η προσωπική εμπειρία του ηθοποιού είναι πολύ σημαντική — το πόσο συνειδητοποιημένος είναι για τον κόσμο γύρω του, αλλά και το πώς προσφέρει τη δική του ευφυΐα, γενναιοδωρία, αγάπη αλλά και βία που ενυπάρχει μέσα του, για να υποστηρίξει τη ζωή του χαρακτήρα.

Για να το πετύχει αυτό, ο ηθοποιός πρέπει να ζει «σαν να» βρισκόταν ο ίδιος μέσα σε αυτές τις δεδομένες συνθήκες που δημιούργησε ο συγγραφέας ή ο σκηνοθέτης.

Δήλωση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο εργαστήριο επικοινωνήστε στο e-mail: kitty_rokkas@hotmail.com στέλνοντας ένα σύντομο βιογραφικό, ή τηλεφωνικά στο 6944509526.

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε ηθοποιούς και σπουδαστές δραματικής σχολής, καθώς και σε όσους ασχολούνται με το θέατρο και τον κινηματογράφο. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και σε αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν στην τέχνη του ηθοποιού.

Κόστος συμμετοχής: 150 ευρώ.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.