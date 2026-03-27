27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
«Έχω παιδιά»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια στο MEGA
Media 27 Μαρτίου 2026, 11:55

«Έχω παιδιά»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια στο MEGA

Οι πιο κλασικές αγωνίες κάθε γονιού, στην πιο σπαρταριστή τους διάσταση, έρχονται και αυτή την εβδομάδα στη μικρή οθόνη, μέσα από το «Έχω παιδιά»

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», που αποτυπώνει με τον πιο ξεκαρδιστικό τρόπο την οικογενειακή ζωή σήμερα, επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 20:50.

Η γονεϊκότητα είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση, όπου η προσωπική ελευθερία κοστίζει ακριβά και οι ενοχές για τον χρόνο που αφιερώνεται στο δεύτερο παιδί παραμονεύουν πίσω από κάθε άλμπουμ φωτογραφιών του… πρωτότοκου.

Η οικογένεια Πολίτη συνεχίζει να αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις, τα TikTok challenges και την επιτακτική ανάγκη για λίγη –πολύ λίγη– ησυχία.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 20 – «Κανονίσματα» (Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 20:50)

Μια έξοδος κατά μόνας δεν είναι ποτέ απλή υπόθεση. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αδυσώπητο διαγωνισμό συγκέντρωσης «πόντων» για να αποφασίσουν ποιος από τους δύο δικαιούται να βγει επιτέλους από το σπίτι χωρίς την υπόλοιπη οικογένεια.

Την ίδια ώρα, ο Σταύρος, ως ο απόλυτος ειδικός στην έρευνα αγοράς, αναλαμβάνει να βοηθήσει τη Στέλλα στην επιλογή του ιδανικού καροτσιού – μια αποστολή που αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη από όσο φανταζόταν.

Παράλληλα, στην Chenua, ο Στεφ και η Σόφη πασχίζουν να ανακαλύψουν το πιο επιδραστικό TikTok Challenge για την Gen Z μπύρα τους.

Επεισόδιο 21 – «Δεύτερα Παιδιά» (Τρίτη 31 Μαρτίου στις 20:50)

Η κλασική ενοχή κάθε γονιού στοιχειώνει τη Σάρα, όταν συνειδητοποιεί πως δεν έχει αφιερώσει τον ίδιο χρόνο στο δεύτερο παιδί της, τη Χαρά. Αποφασίζει, λοιπόν, να της φτιάξει το καλύτερο άλμπουμ φωτογραφιών, με αποτελέσματα που αγγίζουν την υπερβολή.

Στο γραφείο, ο Σταύρος βάζει στόχο να δημιουργήσει ένα προσωπικό «ησυχαστήριο» για τον Μιχάλη μέσα στο Urbanic, έναν χώρο όπου ο φίλος του θα μπορεί να ανασάνει μακριά από όλους και όλα. Την ίδια στιγμή, ο Στεφ και η Σόφη θέτουν έναν νέο, φιλόδοξο στόχο: να εξασφαλίσουν για την Chenua μια διεθνή πιστοποίηση ευεξίας.

Πρωταγωνιστούν

Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

