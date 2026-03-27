Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη – Ανήκουν σε δύο άτομα
Tα οστά ανήκουν σε δύο άτομα διαφορετικής ηλικίας και φέρεται πως βρίσκονταν στο σημείο αρκετό καιρό.
Σε θρίλερ εξελίχθηκε η υπόθεση με τον εντοπισμό οστών σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου στη Χαλκιδική στις αρχές του Μαρτίου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση τα οστά δεν ανήκουν σε ένα άτομο αλλά σε δύο.
Τα οστά βρέθηκαν στις 3 Μαρτίου, στην τεχνητή λίμνη ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία Χαλκιδικής και αμέσως σήμανε συναγερμός. Αν και αρχικά είχε εκτιμηθεί πως ανήκουν σε ένα άτομο, η ιατροδικαστική εξέταση έφερε νέα δεδομένα, περιπλέκοντας περισσότερο τις έρευνες των αρχών.
Tα οστά ανήκουν σε δύο άτομα διαφορετικής ηλικίας και φέρεται πως βρίσκονταν στο σημείο αρκετό καιρό, καθώς η συγκεκριμένη τεχνητή λίμνη δεν είχε καθαριστεί προσφάτως.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη του συγκροτήματος, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά.
