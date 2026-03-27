27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
Ελλάδα 27 Μαρτίου 2026, 09:42

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Σοβαρά προβλήματα υγειονομικής κάλυψης αντιμετωπίζει η Σίφνος, με τη μοναδική παιδίατρο του νησιού να  έχει υποβάλει αίτηση μετάθεσης στο νοσοκομείο της Χίου.

Στο νησί ζουν περισσότερα από 500 παιδιά, ενώ κατά τη θερινή περίοδο ο πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Η τοπική κοινωνία αντιδρά, δείχνοντας την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ως τους υπεύθυνους για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος Γονέων και Κηδεμόνων Σίφνου, Γιάννης Κουρούσης, μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως η παιδίατρος επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Σίφνο επειδή είναι υποστελεχωμένο το ιατρείο

«Υπάρχει πρόβλημα εξουθένωσης. Δεν είναι ότι βαρέθηκε, τη δουλεύουν. Οι συνθήκες την οδηγούν. Αν είναι 3/6 γιατρούς. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Εάν υπάρχει αυτό το καθεστώς φόβου να μην μπορεί να απευθυνθεί ο προϊστάμενος εδώ πέρα στον διοικητή για να ζητήσει τα αυτονόητα, ότι θέλουμε στελέχωση, ότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες κτλ., εάν το ίδιο καθεστώς υπάρχει από τον κ. Ροϊλό και πιο πάνω από τον κ. Άδωνι, από την κ. Αγαπηδάκη, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Όλες τις επιστολές που είχε στείλει η δήμαρχος προς τον διοικητή, στον κ. Ροϊλό και στους άλλους τα έχουμε συγκεντρώσει. Πήγαμε να μαζέψουμε χαρτιά και μας είπε ότι από τότε που έγινε το σκηνικό στην Αίγινα υπάρχει μια ομερτά. Δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να κοινοποιήσουν έγγραφα, δεν μπορούν να μιλήσουν. Στις προκηρύξεις που γίνανε προκηρύξεις και η Σίφνος δεν ήταν μέσα», ανέφερε.

«Εδώ και δύο χρόνια μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»

Ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Στήριξης Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, Γιώργος Γεωργούλης, επισήμανε πως η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας είχε δώσει υποσχέσεις για λύση των προβλημάτων, ωστόσο δεν εκπληρώθηκαν ποτέ.

«Είμαι και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και είμαι και δημοτικός σύμβουλος. Είχαμε ξαναβγεί μαζί στην εκπομπή σας το καλοκαίρι του 2024. Αν θυμάστε, δεν είχαμε παιδίατρο, δεν είχαμε δεύτερο αγροτικό γιατρό και δεν είχαμε και γιατρό ειδικότητας. Επειδή εδώ και δύο χρόνια μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν είπαμε πια όλος ο λαός να βγούμε στους δρόμους και να ζητήσουμε τα αυτονόητα», είπε αρχικώς ο κ. Γεωργούλης.

Συμπλήρωσε πως «τότε είχαμε τονίσει το θέμα των αεροδιακομιδών που εν έτη τότε 2024 και τώρα 2026 γινόταν με πλωτές διακομιδές στο νοσοκομείο της Σύρου, το οποίο είναι υπό στελεχωμένο και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έχουμε κάνει διάφορες επαφές και σαν δήμος και σαν ίδρυμα στήριξης. Τώρα συμμετέχουν μαζί δεκάδες πολίτες, σύλλογοι, φορείς για να ενώσουμε τη φωνή μας, για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Έχουμε κάνει συνάντηση στο υπουργείο. Είχαμε κάνει συνάντηση όλα τα νησιά στο κέντρο των Κυκλάδων, στη Σύρο, μαζί με τον υπουργό».

Ο κ. Γεωργούλης τόνισε ότι «είχε επισκεφθεί το νησί μας η αναπληρώτρια υπουργός, η κ. Αγαπηδάκη, αλλά από υποσχέσεις που δεν εκπληρώθηκαν ποτέ. Όλα αυτά για τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Κανονικά θα έπρεπε να υπηρετούν έξι γιατροί, δηλαδή δύο αγροτικοί, τουλάχιστον δύο γιατροί ειδικότητας, παιδίατρος και ορθοπεδικός. Δυστυχώς, είναι μόνο ένας αγροτικός γιατρός, ο οποίος πολλές φορές λήγει η θητεία του και μέχρι να έρθει ο επόμενος μένουμε μόνο με έναν γιατρό, τον γιατρό ειδικότητας που ασκεί και τα καθήκοντα του διευθυντή».

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «και το καλοκαίρι είμαστε με έναν γιατρό. Το 2024 που είχαμε βγει τότε στην εκπομπή, αν θυμάστε, το είχαμε τονίσει αυτό. Ήταν εξαντλητικές οι συνθήκες εργασίας του αγροτικού γιατρού και του γιατρού ειδικότητας. Για την ώρα υπάρχει παιδίατρος τον οποίο τον διεκδικήσαμε πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια. Καλύφθηκε η θέση και το ζητούμενο είναι ότι τώρα η συγκεκριμένη γιατρός, η οποία είναι και εξαιρετική επιστήμονας, έχει συμπληρώσει τα τρία έτη και βάσει νόμων μπορεί να πάει σε νοσοκομείο που επιθυμεί. Επειδή έχει κάνει αίτημα μετάθεσης, ζητούμε να καλυφθεί άμεσα η θέση. Δεν έχουν κάνει μέχρι ώρας καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση».

Κατέληξε λέγοντας πως «το συγκεκριμένο αίτημα και όχι μόνο μία φορά, έχει γίνει άπειρες φορές. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Από το 2017 όπου συνταξιοδοτήθηκε ο τότε διοικητής του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, δεν έχει γίνει καμία κίνηση, αναπλήρωσης θέσης. Από το υπουργείο δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Έχουμε δεσμευτεί σαν δημοτικός, σαν δήμος αλλά και σαν ίδρυμα στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, ότι θα καλύπτουμε τη διαμονή του εκάστοτε ενδιαφερόμενου γιατρού που θα υπηρετήσει στο νησί μας. Κανονικά βάσει του αριθμού των παιδιών που υπάρχουν στη Σίφνο θα έπρεπε να έχουμε δύο παιδίατρους. Είναι πάνω από 500 παιδιά».

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:

AXIA – Alpha Finance: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τις τιμές στόχους 

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»
Τα κρίσιμα 10 χιλιόμετρα 27.03.26

Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια
Το βίντεο του ΓΕΣ για την εθελοντική θητεία των γυναικών στο Στρατό Ξηράς έγινε «viral» και όλοι περιμένουν τον τελικό αριθμό των αιτήσεων από γυναίκες που θέλουν να ντυθούν στο χακί για 12 μήνες.

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία
Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

O Willy Chavarria προσφέρει «κόκκινα τριαντάφυλλα» στη Zara
Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

