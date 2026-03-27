«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο

Σοβαρά προβλήματα υγειονομικής κάλυψης αντιμετωπίζει η Σίφνος, με τη μοναδική παιδίατρο του νησιού να έχει υποβάλει αίτηση μετάθεσης στο νοσοκομείο της Χίου.

Στο νησί ζουν περισσότερα από 500 παιδιά, ενώ κατά τη θερινή περίοδο ο πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Η τοπική κοινωνία αντιδρά, δείχνοντας την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ως τους υπεύθυνους για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος Γονέων και Κηδεμόνων Σίφνου, Γιάννης Κουρούσης, μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως η παιδίατρος επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Σίφνο επειδή είναι υποστελεχωμένο το ιατρείο

«Υπάρχει πρόβλημα εξουθένωσης. Δεν είναι ότι βαρέθηκε, τη δουλεύουν. Οι συνθήκες την οδηγούν. Αν είναι 3/6 γιατρούς. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Εάν υπάρχει αυτό το καθεστώς φόβου να μην μπορεί να απευθυνθεί ο προϊστάμενος εδώ πέρα στον διοικητή για να ζητήσει τα αυτονόητα, ότι θέλουμε στελέχωση, ότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες κτλ., εάν το ίδιο καθεστώς υπάρχει από τον κ. Ροϊλό και πιο πάνω από τον κ. Άδωνι, από την κ. Αγαπηδάκη, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Όλες τις επιστολές που είχε στείλει η δήμαρχος προς τον διοικητή, στον κ. Ροϊλό και στους άλλους τα έχουμε συγκεντρώσει. Πήγαμε να μαζέψουμε χαρτιά και μας είπε ότι από τότε που έγινε το σκηνικό στην Αίγινα υπάρχει μια ομερτά. Δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να κοινοποιήσουν έγγραφα, δεν μπορούν να μιλήσουν. Στις προκηρύξεις που γίνανε προκηρύξεις και η Σίφνος δεν ήταν μέσα», ανέφερε.

«Εδώ και δύο χρόνια μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»

Ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Στήριξης Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, Γιώργος Γεωργούλης, επισήμανε πως η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας είχε δώσει υποσχέσεις για λύση των προβλημάτων, ωστόσο δεν εκπληρώθηκαν ποτέ.

«Είμαι και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και είμαι και δημοτικός σύμβουλος. Είχαμε ξαναβγεί μαζί στην εκπομπή σας το καλοκαίρι του 2024. Αν θυμάστε, δεν είχαμε παιδίατρο, δεν είχαμε δεύτερο αγροτικό γιατρό και δεν είχαμε και γιατρό ειδικότητας. Επειδή εδώ και δύο χρόνια μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν είπαμε πια όλος ο λαός να βγούμε στους δρόμους και να ζητήσουμε τα αυτονόητα», είπε αρχικώς ο κ. Γεωργούλης.

Συμπλήρωσε πως «τότε είχαμε τονίσει το θέμα των αεροδιακομιδών που εν έτη τότε 2024 και τώρα 2026 γινόταν με πλωτές διακομιδές στο νοσοκομείο της Σύρου, το οποίο είναι υπό στελεχωμένο και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έχουμε κάνει διάφορες επαφές και σαν δήμος και σαν ίδρυμα στήριξης. Τώρα συμμετέχουν μαζί δεκάδες πολίτες, σύλλογοι, φορείς για να ενώσουμε τη φωνή μας, για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Έχουμε κάνει συνάντηση στο υπουργείο. Είχαμε κάνει συνάντηση όλα τα νησιά στο κέντρο των Κυκλάδων, στη Σύρο, μαζί με τον υπουργό».

Ο κ. Γεωργούλης τόνισε ότι «είχε επισκεφθεί το νησί μας η αναπληρώτρια υπουργός, η κ. Αγαπηδάκη, αλλά από υποσχέσεις που δεν εκπληρώθηκαν ποτέ. Όλα αυτά για τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Κανονικά θα έπρεπε να υπηρετούν έξι γιατροί, δηλαδή δύο αγροτικοί, τουλάχιστον δύο γιατροί ειδικότητας, παιδίατρος και ορθοπεδικός. Δυστυχώς, είναι μόνο ένας αγροτικός γιατρός, ο οποίος πολλές φορές λήγει η θητεία του και μέχρι να έρθει ο επόμενος μένουμε μόνο με έναν γιατρό, τον γιατρό ειδικότητας που ασκεί και τα καθήκοντα του διευθυντή».

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «και το καλοκαίρι είμαστε με έναν γιατρό. Το 2024 που είχαμε βγει τότε στην εκπομπή, αν θυμάστε, το είχαμε τονίσει αυτό. Ήταν εξαντλητικές οι συνθήκες εργασίας του αγροτικού γιατρού και του γιατρού ειδικότητας. Για την ώρα υπάρχει παιδίατρος τον οποίο τον διεκδικήσαμε πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια. Καλύφθηκε η θέση και το ζητούμενο είναι ότι τώρα η συγκεκριμένη γιατρός, η οποία είναι και εξαιρετική επιστήμονας, έχει συμπληρώσει τα τρία έτη και βάσει νόμων μπορεί να πάει σε νοσοκομείο που επιθυμεί. Επειδή έχει κάνει αίτημα μετάθεσης, ζητούμε να καλυφθεί άμεσα η θέση. Δεν έχουν κάνει μέχρι ώρας καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση».

Κατέληξε λέγοντας πως «το συγκεκριμένο αίτημα και όχι μόνο μία φορά, έχει γίνει άπειρες φορές. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Από το 2017 όπου συνταξιοδοτήθηκε ο τότε διοικητής του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, δεν έχει γίνει καμία κίνηση, αναπλήρωσης θέσης. Από το υπουργείο δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Έχουμε δεσμευτεί σαν δημοτικός, σαν δήμος αλλά και σαν ίδρυμα στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, ότι θα καλύπτουμε τη διαμονή του εκάστοτε ενδιαφερόμενου γιατρού που θα υπηρετήσει στο νησί μας. Κανονικά βάσει του αριθμού των παιδιών που υπάρχουν στη Σίφνο θα έπρεπε να έχουμε δύο παιδίατρους. Είναι πάνω από 500 παιδιά».

