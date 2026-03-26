Κομισιόν: «Πλαστές» 1 στις 3 εκπτώσεις την Black Friday και τη Cyber Monday
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Μαρτίου 2026, 16:04

Κομισιόν: «Πλαστές» 1 στις 3 εκπτώσεις την Black Friday και τη Cyber Monday

Αποκαλυπτική έρευνα της Κομισιόν - Πώς παραπλανούν τους καταναλωτές οι επιχειρήσεις στις διαδικτυακές εκπτώσεις

Αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες

Αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες

Spotlight

Παραπλανητικά ποσοστά εκπτώσεων, τεχνικές πιεστικής πώλησης και «πονηρές» προσθήκες στα καλάθια των καταναλωτών στις διαδικτυακές εκπτώσεις κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday, αποκάλυψε η έρευνα των εθνικών αρχών των χωρών της ΕΕ καθώς και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας.

Οι «επιθεωρήσεις» συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεξάγονται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου.

Στόχος της συγκεκριμένης επιθεώρησης ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον οι πρακτικές εκπτώσεων και τιμολόγησης κατά τη διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων εκπτώσεων, όπως η Black Friday και η Cyber Monday, ήταν σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Οι αρχές προστασίας των καταναλωτών έλεγξαν 314 διαδικτυακούς εμπόρους και διαπίστωσαν ότι το 30% αναφερόταν εσφαλμένα στις εκπτώσεις κατά τη διάρκεια των εν λόγω εκπτώσεων, παραβιάζοντας την οδηγία για την ένδειξη των τιμών, σύμφωνα με την οποία, όταν μια επιχείρηση ανακοινώνει μια έκπτωση, η τιμή αναφοράς πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τις τελευταίες 30 ημέρες.

Τα ευρήματα

Οι αρχές αξιολόγησαν επίσης άλλες τακτικές πώλησης που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών. Από τους εμπόρους που ελέγχθηκαν:

Το 36% προσπάθησε να προσθέσει προαιρετικά προϊόντα στα καλάθια των καταναλωτών. Από αυτούς, τέσσερις στους δέκα το έκαναν χωρίς να ζητήσουν ρητά τη συγκατάθεσή τους·

• Το 34% παρουσίαζε συγκρίσεις τιμών και 6 στους 10 από αυτούς δεν εξηγούσαν με σαφήνεια τη βάση αναφοράς για τη σύγκριση τιμών.

• Το 18% χρησιμοποίησε τεχνικές πιεστικής πώλησης, όπως ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν εξαντλείται ή η χρήση χρονομέτρων αντίστροφης μέτρησης. Η Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών (CPC) διαπίστωσε ότι περισσότερες από τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις ήταν παραπλανητικές. Μια τεχνική πιεστικής πώλησης μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική, για παράδειγμα, όταν ο ισχυρισμός περί έλλειψης είναι ψευδής.

• Το 10% χρησιμοποίησε την πρακτική της «σταδιακής τιμολόγησης», όπου επιπλέον χρεώσεις, όπως έξοδα αποστολής ή υπηρεσιών, προστίθενται στο τέλος της διαδικασίας αγοράς.

Η προσθήκη ειδών χωρίς τη συγκατάθεση του καταναλωτή, η παραπλανητική παρουσίαση των τιμών, ο ψευδής ισχυρισμός ότι ένα προϊόν εξαντλείται ή η απόκρυψη επιπλέον χρεώσεων μέχρι το τέλος της διαδικασίας αποτελούν παράνομες πρακτικές σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Μετά την επιθεώρηση, οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών ενδέχεται να λάβουν μέτρα κατά των εν λόγω επιχειρήσεων.

Ιστορικό

Η Συνεργασία για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC) αποτελεί ένα δίκτυο εθνικών αρχών αρμόδιων για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργάζονται για την αντιμετώπιση παραβάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών που διαπράττονται στην Ενιαία Αγορά.

Οι υποχρεώσεις των εμπόρων όσον αφορά τις μειώσεις τιμών καθορίζονται στην οδηγία για την ένδειξη των τιμών. Οι προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τις τιμές ρυθμίζονται επίσης από την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τα ακόλουθα κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η Ισλανδία και η Νορβηγία.

Πηγή: ΟΤ

Business
Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming απο Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming απο Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

Vita.gr
Αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες

Αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες

