Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.
Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποιότητας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, μειώνεται κατά σχεδόν 6% τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Stringer).
Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε στα 98,30 δολάρια και του WTI στα 87,72 δολάρια
Η μείωση καταγράφεται με φόντο την ανακοίνωση του Ιράν πως θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ως προς τη μεταφορά υδρογονανθράκων, σε «μη εχθρικά» πλοία και τα δημοσιεύματα περί επίδοσης «σχεδίου» 15 σημείων από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη για να τερματιστεί ο πόλεμος.
Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%, στα 98,30 δολάρια και αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 5,01%, στα 87,72 δολάρια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ανοίγει… τα Στενά
Το ισραηλινό Κανάλι 12 διέρρευσε σχέδιο 15 σημείων που οι ΗΠΑ θα ήθελαν να προτείνουν στο Ιράν (ως βάση διαπραγμάτευσης). Τα δέκα από αυτά τα σημεία αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμά του.
Η Τεχεράνη, από την άλλη, ενημέρωσε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization / IMO) ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές αρχές, μετέδωσαν οι Financial Times επικαλούμενοι την επιστολή της Τεχεράνης στον IMO (περισσότερα εδώ).
