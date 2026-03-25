«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ

«Χθες ξεκαθαρίσαμε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Δεχθήκαμε δύο επιθέσεις μέσα σε διάστημα εννέα μηνών, όταν βρισκόμασταν στη μέση μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας για την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος. Αυτή ήταν μια προδοσία της διπλωματίας. Είναι μια πολύ διάσημη φράση στο Ιράν αυτή τη στιγμή, επειδή συνέβη όχι μία, αλλά δύο φορές. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών» δήλωσε ο Μπαγαΐ στο India Today, χαρακτηρίζοντας την όλη εμπειρία ως «καταστροφική».

Iran’s Foreign Ministry Spokesperson Esmail Baghaei: We have a very catastrophic experience, I should say, with the United States diplomacy. We were attacked two times within a span of nine months when we were in the middle of a negotiating process to resolve the nuclear… pic.twitter.com/3eM9rW0qxe — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις

Εν τω μεταξύ, ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου ή στην προπολεμική τάξη πραγμάτων, έως ότου το αποφασίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του.

Στη δήλωση, ο αντισυνταγματάρχης Ebrahim Zolfaghari, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου «Khatam Al-Anbiya» του Ιράν, υποστήριξε ότι η «στρατηγική ισχύς» που επικαλείται η Ουάσινγκτον έχει μετατραπεί σε «στρατηγική ήττα», τονίζοντας ότι εάν οι ΗΠΑ μπορούσαν να εξέλθουν από τη δύσκολη θέση, θα το είχαν ήδη πράξει.

«Μην αποκαλείτε την αποτυχία σας συμφωνία», πρόσθεσε και αμφισβητώντας τη συνοχή της αμερικανικής πολιτικής ρώτησε: «Έχει φτάσει το επίπεδο των εσωτερικών σας συγκρούσεων στο σημείο να διαπραγματεύεστε με τους εαυτούς σας;».

Σύμφωνα με το Fars, ο Zolfaghari είπε ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προηγούμενες τιμές του πετρελαίου, ή στην προηγούμενη τάξη πραγμάτων, «μέχρι να γίνει το θέλημά μας».

«Αυτό θα συμβεί όταν η σκέψη να αναλάβετε δράση εναντίον του ιρανικού έθνους εξαλειφθεί εντελώς από τα βρώμικα μυαλά σας», είπε. «Τα πρώτα και τελευταία μας λόγια από την πρώτη μέρα ήταν, είναι και θα είναι: Κανείς σαν εμάς δεν θα τα πάει καλά με κάποιον σαν εσάς. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ».