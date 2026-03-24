newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 06:10

Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες

10+2 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο

Προκόπης Γιόγιακας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ευρηματικότητα, πονηριά, αλλά και πολλή… τύχη απαιτούνται σήμερα για την εξασφάλιση μιας θέσης στάθμευσης. Το προαναφερόμενο τρίπτυχο, ωστόσο, οδηγεί συχνά σε διαπληκτισμούς μεταξύ των οδηγών, μιας και η έλλειψη ελεύθερων χώρων για στάθμευση έχει μετατραπεί πλέον σε καθημερινό «εφιάλτη» στα μεγάλα αστικά κέντρα, και κυρίως στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Για την Ιστορία: σήμερα σε περιοχές όπως ενδεικτικά η Κυψέλη, το κέντρο της Αθήνας, το Κολωνάκι, το Παγκράτι και του Ζωγράφου – και όχι μόνο –, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ο χρόνος για την εύρεση μιας θέσης στάθμευσης μπορεί να φτάσει τα 30-45 λεπτά, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που απαιτείται ακόμη και πάνω από μία ώρα (!) ψάξιμο με αλλεπάλληλους γύρους για να βρεθεί μια θέση.

Προκαλούν…

Ετσι, όσοι έχουν σήμερα δικό τους γκαράζ θεωρούνται προνομιούχοι. Δυστυχώς, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ενώ έχουν γκαράζ το έχουν μετατρέψει σε αποθήκη και σταθμεύουν το όχημά τους μπροστά από αυτό, στον δημόσιο δρόμο, τον οποίο θεωρούν… θέση τους, με συνέπεια οι καβγάδες να μη σταματούν ποτέ.

Ενδεικτικό του πόσο σοβαρό είναι διαχρονικά το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι το Γραφείο Ενημέρωσης Μελών της ΠΟΜΙΔΑ δέχεται συνεχώς δεκάδες ερωτήσεις και διαμαρτυρίες σχετικά με το θέμα αυτό.

Για τον λόγο αυτό, «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ δικηγόρου Στράτου Παραδιά παρουσιάζουν μέσα από 10+2 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο.

1  Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαγορεύει σε άλλους να παρκάρουν μπροστά στο γκαράζ του;

Μπορεί μόνον εφόσον χρησιμοποιεί τον χώρο αυτό πράγματι ως γκαράζ, δηλαδή για στάθμευση αυτοκινήτων. Δηλαδή:

¢ αν υπάρχει γκαραζόπορτα εν λειτουργία στον χώρο και δυνατότητα πρόσβασης.

¢ αν μπαινοβγαίνουν αυτοκίνητα σε συνεχή και πραγματική βάση.

2 Τι ισχύει στην περίπτωση που το γκαράζ έχει μετατραπεί σε αποθήκη, δεν υπάρχει γκαραζόπορτα ή αυτή δεν ανοίγει ποτέ, και δεν γίνεται καμία κίνηση οχήματος;

Σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται είσοδος – έξοδος χώρου στάθμευσης στην πράξη, άρα δεν υπάρχει και λόγος απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων άλλων.

3 Γιατί συμβαίνει αυτό;

Διότι ο νόμος δεν αναγνωρίζει «δεσμευμένη θέση» στον δρόμο επειδή κάποιος κάποτε είχε γκαράζ.

4 Μπορεί να παρκάρει ο ίδιος μπροστά στο γκαράζ του;

Ναι, αλλά όχι αποκλειστικά.

5 Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει πως μπορεί να παρκάρει όπως κάθε πολίτης σε δημόσιο δρόμο. Δεν μπορεί όμως να παρεμποδίζει άλλους, με τον ισχυρισμό ότι «είναι η θέση του».

6 Κι αν το αυτοκίνητό του δυσκολεύει τον διπλανό να στρίψει;

Αυτό είναι πρόβλημα κυκλοφορίας και όχι «δικαίωμα θέσης». Αν εμποδίζει την έξοδο του διπλανού γκαράζ, τότε αυτός που παρκάρει μπροστά στο δικό του γκαράζ μπορεί να βρεθεί ο ίδιος παραβάτης του ΚΟΚ.

7 Τι λέει ο ΚΟΚ για το παρκάρισμα μπροστά σε γκαράζ;

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει τη στάθμευση μπροστά σε είσοδο – έξοδο χώρου στάθμευσης, γκαράζ ή ιδιωτικού χώρου, μόνο και μόνο επειδή εμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτόν.

8 Ποιο είναι το προβλεπόμενο πρόστιμο;

Το πρόστιμο για όποιον παρκάρει μπροστά σε γκαράζ είναι 80 ευρώ, σύμφωνα με τον πίνακα παραβάσεων του ΚΟΚ. Διευκρίνιση: αυτό όμως αφορά όποιον εμποδίζει την πρόσβαση. Δεν δημιουργεί δικαίωμα «ιδιωτικής θέσης» στον δρόμο για τον ιδιοκτήτη του γκαράζ.

9 Τι μπορεί να κάνει ένας διαχειριστής πολυκατοικίας σε μια τέτοια περίπτωση;

Εχει τις εξής επιλογές:

¢ να εξηγήσει στον ιδιοκτήτη πως δεν έχει αποκλειστικό δικαίωμα στον δρόμο.

¢ να του επισημάνει ότι η χρήση του γκαράζ ως αποθήκης δεν του δίνει κανένα προνόμιο στάθμευσης.

¢ να τον ενημερώσει πως αν εμποδίζει την έξοδο του διπλανού γκαράζ, μπορεί να κληθεί η Τροχαία για να επιβάλει πρόστιμο.

10 Κι αν ο ιδιοκτήτης αυτός θέλει αποκλειστικότητα;

Ανθέλει αποκλειστικότητα, ώστε να μην παρκάρουν τρίτοι, πρέπει να ζητήσει επίσημη σήμανση από τον Δήμο, κάτι που δεν πρόκειται να λάβει, καθόσον αυτό δίνεται μόνο όταν το γκαράζ χρησιμοποιείται κανονικά ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου, και όχι ως αποθήκη, όπως εν προκειμένω.

11 Ποια είναι τα συνήθη έγγραφα που ζητούν οι τεχνικές υπηρεσίες των δήμων για να εκδώσουν άδεια απαγόρευσης στάθμευσης τρίτων μπροστά στην είσοδο – έξοδο νόμιμου χώρου στάθμευσης;

Είναι τα εξής:

¢ Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο συν πιστοποιητικό μεταγραφής).

¢ Μισθωτήριο συμβόλαιο (και δήλωσή του στην ΑΑΔΕ).

¢ Αδεια οικοδομής ή κάτοψη που δείχνει ότι πρόκειται για νόμιμο χώρο στάθμευσης.

¢ Ε1 τελευταίου έτους όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας.

¢ Σε περίπτωση φιλοξενίας: υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας συν τίτλος ιδιοκτησίας του οικοδεσπότη.

¢ Υπεύθυνη δήλωση ότι ο χώρος στάθμευσης είναι νόμιμος και χρησιμοποιείται από τον αιτούντα ή ότι η είσοδος – έξοδος πρέπει να παραμένει ελεύθερη για λόγους ασφαλείας.

¢ Φωτογραφίες της εισόδου – εξόδου, της πινακίδας με τον αριθμό της οικοδομής και του σημείου όπου θα τοποθετηθεί η σήμανση.

¢ Παράβολο υπέρ του Δήμου.

12 Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης;

Αρχικά, η Τεχνική Υπηρεσία ή η Δημοτική Αστυνομία κάνει αυτοψία. Στη συνέχεια, με βάση τη θετική απάντηση του Δήμου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τοποθετήσει στην γκαραζόπορτα κατακόρυφη σήμανση Ρ-40 (απαγόρευση στάσης / στάθμευσης) με πρόσθετη πινακίδα «Είσοδος – Εξοδος Οχημάτων». Η τήρηση της διαδικασίας και η τοποθέτηση της σήμανσης επιτρέπουν την επίδοση κλήσεων και ακόμη και ρυμούλκηση των αυτοκινήτων των παραβατών για να απελευθερωθεί η πρόσβαση στο γκαράζ.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Stream newspaper
Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα
Στη Λάρισα 24.03.26

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ελλάδα 23.03.26

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 23.03.26

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Σύνταξη
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Σύνταξη
Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύνταξη
Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 23.03.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ελλάδα 23.03.26

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα
Στη Λάρισα 24.03.26

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκής αίθουσα

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Σύνταξη
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Σύνταξη
Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Σύνταξη
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο