Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες

Ευρηματικότητα, πονηριά, αλλά και πολλή… τύχη απαιτούνται σήμερα για την εξασφάλιση μιας θέσης στάθμευσης. Το προαναφερόμενο τρίπτυχο, ωστόσο, οδηγεί συχνά σε διαπληκτισμούς μεταξύ των οδηγών, μιας και η έλλειψη ελεύθερων χώρων για στάθμευση έχει μετατραπεί πλέον σε καθημερινό «εφιάλτη» στα μεγάλα αστικά κέντρα, και κυρίως στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Για την Ιστορία: σήμερα σε περιοχές όπως ενδεικτικά η Κυψέλη, το κέντρο της Αθήνας, το Κολωνάκι, το Παγκράτι και του Ζωγράφου – και όχι μόνο –, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ο χρόνος για την εύρεση μιας θέσης στάθμευσης μπορεί να φτάσει τα 30-45 λεπτά, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που απαιτείται ακόμη και πάνω από μία ώρα (!) ψάξιμο με αλλεπάλληλους γύρους για να βρεθεί μια θέση.

Προκαλούν…

Ετσι, όσοι έχουν σήμερα δικό τους γκαράζ θεωρούνται προνομιούχοι. Δυστυχώς, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ενώ έχουν γκαράζ το έχουν μετατρέψει σε αποθήκη και σταθμεύουν το όχημά τους μπροστά από αυτό, στον δημόσιο δρόμο, τον οποίο θεωρούν… θέση τους, με συνέπεια οι καβγάδες να μη σταματούν ποτέ.

Ενδεικτικό του πόσο σοβαρό είναι διαχρονικά το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι το Γραφείο Ενημέρωσης Μελών της ΠΟΜΙΔΑ δέχεται συνεχώς δεκάδες ερωτήσεις και διαμαρτυρίες σχετικά με το θέμα αυτό.

Για τον λόγο αυτό, «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ δικηγόρου Στράτου Παραδιά παρουσιάζουν μέσα από 10+2 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο.

1 Μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαγορεύει σε άλλους να παρκάρουν μπροστά στο γκαράζ του;

Μπορεί μόνον εφόσον χρησιμοποιεί τον χώρο αυτό πράγματι ως γκαράζ, δηλαδή για στάθμευση αυτοκινήτων. Δηλαδή:

¢ αν υπάρχει γκαραζόπορτα εν λειτουργία στον χώρο και δυνατότητα πρόσβασης.

¢ αν μπαινοβγαίνουν αυτοκίνητα σε συνεχή και πραγματική βάση.

2 Τι ισχύει στην περίπτωση που το γκαράζ έχει μετατραπεί σε αποθήκη, δεν υπάρχει γκαραζόπορτα ή αυτή δεν ανοίγει ποτέ, και δεν γίνεται καμία κίνηση οχήματος;

Σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται είσοδος – έξοδος χώρου στάθμευσης στην πράξη, άρα δεν υπάρχει και λόγος απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων άλλων.

3 Γιατί συμβαίνει αυτό;

Διότι ο νόμος δεν αναγνωρίζει «δεσμευμένη θέση» στον δρόμο επειδή κάποιος κάποτε είχε γκαράζ.

4 Μπορεί να παρκάρει ο ίδιος μπροστά στο γκαράζ του;

Ναι, αλλά όχι αποκλειστικά.

5 Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει πως μπορεί να παρκάρει όπως κάθε πολίτης σε δημόσιο δρόμο. Δεν μπορεί όμως να παρεμποδίζει άλλους, με τον ισχυρισμό ότι «είναι η θέση του».

6 Κι αν το αυτοκίνητό του δυσκολεύει τον διπλανό να στρίψει;

Αυτό είναι πρόβλημα κυκλοφορίας και όχι «δικαίωμα θέσης». Αν εμποδίζει την έξοδο του διπλανού γκαράζ, τότε αυτός που παρκάρει μπροστά στο δικό του γκαράζ μπορεί να βρεθεί ο ίδιος παραβάτης του ΚΟΚ.

7 Τι λέει ο ΚΟΚ για το παρκάρισμα μπροστά σε γκαράζ;

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει τη στάθμευση μπροστά σε είσοδο – έξοδο χώρου στάθμευσης, γκαράζ ή ιδιωτικού χώρου, μόνο και μόνο επειδή εμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτόν.

8 Ποιο είναι το προβλεπόμενο πρόστιμο;

Το πρόστιμο για όποιον παρκάρει μπροστά σε γκαράζ είναι 80 ευρώ, σύμφωνα με τον πίνακα παραβάσεων του ΚΟΚ. Διευκρίνιση: αυτό όμως αφορά όποιον εμποδίζει την πρόσβαση. Δεν δημιουργεί δικαίωμα «ιδιωτικής θέσης» στον δρόμο για τον ιδιοκτήτη του γκαράζ.

9 Τι μπορεί να κάνει ένας διαχειριστής πολυκατοικίας σε μια τέτοια περίπτωση;

Εχει τις εξής επιλογές:

¢ να εξηγήσει στον ιδιοκτήτη πως δεν έχει αποκλειστικό δικαίωμα στον δρόμο.

¢ να του επισημάνει ότι η χρήση του γκαράζ ως αποθήκης δεν του δίνει κανένα προνόμιο στάθμευσης.

¢ να τον ενημερώσει πως αν εμποδίζει την έξοδο του διπλανού γκαράζ, μπορεί να κληθεί η Τροχαία για να επιβάλει πρόστιμο.

10 Κι αν ο ιδιοκτήτης αυτός θέλει αποκλειστικότητα;

Ανθέλει αποκλειστικότητα, ώστε να μην παρκάρουν τρίτοι, πρέπει να ζητήσει επίσημη σήμανση από τον Δήμο, κάτι που δεν πρόκειται να λάβει, καθόσον αυτό δίνεται μόνο όταν το γκαράζ χρησιμοποιείται κανονικά ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου, και όχι ως αποθήκη, όπως εν προκειμένω.

11 Ποια είναι τα συνήθη έγγραφα που ζητούν οι τεχνικές υπηρεσίες των δήμων για να εκδώσουν άδεια απαγόρευσης στάθμευσης τρίτων μπροστά στην είσοδο – έξοδο νόμιμου χώρου στάθμευσης;

Είναι τα εξής:

¢ Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο συν πιστοποιητικό μεταγραφής).

¢ Μισθωτήριο συμβόλαιο (και δήλωσή του στην ΑΑΔΕ).

¢ Αδεια οικοδομής ή κάτοψη που δείχνει ότι πρόκειται για νόμιμο χώρο στάθμευσης.

¢ Ε1 τελευταίου έτους όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας.

¢ Σε περίπτωση φιλοξενίας: υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας συν τίτλος ιδιοκτησίας του οικοδεσπότη.

¢ Υπεύθυνη δήλωση ότι ο χώρος στάθμευσης είναι νόμιμος και χρησιμοποιείται από τον αιτούντα ή ότι η είσοδος – έξοδος πρέπει να παραμένει ελεύθερη για λόγους ασφαλείας.

¢ Φωτογραφίες της εισόδου – εξόδου, της πινακίδας με τον αριθμό της οικοδομής και του σημείου όπου θα τοποθετηθεί η σήμανση.

¢ Παράβολο υπέρ του Δήμου.

12 Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης;

Αρχικά, η Τεχνική Υπηρεσία ή η Δημοτική Αστυνομία κάνει αυτοψία. Στη συνέχεια, με βάση τη θετική απάντηση του Δήμου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τοποθετήσει στην γκαραζόπορτα κατακόρυφη σήμανση Ρ-40 (απαγόρευση στάσης / στάθμευσης) με πρόσθετη πινακίδα «Είσοδος – Εξοδος Οχημάτων». Η τήρηση της διαδικασίας και η τοποθέτηση της σήμανσης επιτρέπουν την επίδοση κλήσεων και ακόμη και ρυμούλκηση των αυτοκινήτων των παραβατών για να απελευθερωθεί η πρόσβαση στο γκαράζ.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ