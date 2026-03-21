«Τσουχτερή» η τιμή του μπακαλιάρου ενόψει 25ης Μαρτίου

Ενόψει της 25ης Μαρτίου, το κόστος για το παραδοσιακό τραπέζι ανεβαίνει αισθητά, με τον μπακαλιάρο να καταγράφει φέτος σημαντικές αυξήσεις τιμών και να γίνεται πιο «βαρύς» για το πορτοφόλι των καταναλωτών.

Παρά τις ανατιμήσεις, το έθιμο παραμένει ισχυρό και πολλοί εξακολουθούν να τον επιλέγουν για τη γιορτή του Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ακόμη κι αν χρειαστεί να περιορίσουν άλλες δαπάνες.

Μέχρι και τα 27 ευρώ το κιλό

Συγκεκριμένα, οι τιμές στη Βαρβάκειο Αγορά, μια από τις μεγαλύτερες αγορές ψαριών της Αθήνας, διαμορφώνονται ως εξής: ο υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο κοστίζει περίπου 21,90 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο μπακαλιάρου φτάνει έως και 27 ευρώ το κιλό, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά είδη ψαριού για την περίοδο αυτή. Το λινγκ, που ανήκει στην ίδια κατηγορία ψαριών, πωλείται πιο οικονομικά, περίπου 16,80 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, ενώ ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος κυμαίνεται γύρω στα 14 ευρώ το κιλό, προσφέροντας μια πιο προσιτή λύση για όσους θέλουν να κρατήσουν το κόστος χαμηλότερο.

Υπάρχουν ακόμη πιο οικονομικές επιλογές, όπως τα ντόπια μπακαλιαράκια, τα οποία κοστίζουν περίπου 10 ευρώ το κιλό, και ο βακαλάος πόλοκ, με μόλις 5 ευρώ το κιλό. Αυτές οι επιλογές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για οικογένειες που θέλουν να σεβαστούν την παράδοση, χωρίς να υπερβαίνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Συνολικά, οι τιμές του μπακαλιάρου για την 25η Μαρτίου κυμαίνονται από 5 έως 27 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το είδος και τη μορφή (φρέσκος, κατεψυγμένος, φιλέτο ή με κόκκαλο).