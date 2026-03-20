newspaper
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 23:10

Γιατί οι ηγέτες της ΕΕ δεν αναλαμβάνουν δράση

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πόλεμοι πολύ κοντά στα σύνορα της ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
A
A
Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Spotlight

Δύο πόλεμοι στα σύνορα της Ευρώπης έριχναν τη σκιά τους σε μια 12ωρη Σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ ― και για πολύ διαφορετικούς λόγους βρέθηκαν αδύναμοι να πράξουν κάτι ουσιαστικό έστω για κάποιον από τους δύο, σύμφωνα με το Politico.

Σπάνια η αδυναμία της Ένωσης να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς υποθέσεις ήταν τόσο προφανής. Μεταξύ του Γερμανού Φρίντριχ Μερτς, του Γάλλου Εμανουέλ Μακρόν και της Ιταλίδας Τζιόρτζια Μελόνι ― ηγέτες τριών από τις 10 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου ― και των άλλων 24 που παρευρέθηκαν, μπορούσαν μόνο να κοιτάζουν αλλού, να τσακώνονται μεταξύ τους ή να προσφέρουν ελάχιστα πέρα από λόγια, καθώς οι βομβαρδισμοί, οι εκτοξεύσεις πυραύλων και οι δολοφονίες συνεχίζονταν.

«Σε αυτές τις πολύ ταραγμένες στιγμές που ζούμε, είναι πιο αποφασιστικό από ποτέ να διατηρηθεί η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος προήδρευσε της συνάντησης στις Βρυξέλλες και πρόσθεσε: «Η εναλλακτική λύση είναι το χάος. Η εναλλακτική λύση είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η εναλλακτική λύση είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή». Και η ομιλία αυτή ήταν το μόνο που συνέβη.

Η ΕΕ και το ενεργειακό σοκ

Ενώ η Τεχεράνη βομβάρδιζε τους γείτονές της, διαταράσσοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικά εργοστάσια που επισκεύαζαν στρατιωτικά αεροσκάφη και ο Ντόναλντ Τραμπ στη Ουάσινγκτον αστειευόταν για την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ μαζί με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αξιοποίησαν τις συνομιλίες τους για να πειραματιστούν με το σύστημα δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της Ένωσης, το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Δεν είναι ένα θέμα εντελώς άσχετο με το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο η ήπειρος θα μπορούσε να επιδείξει τη γεωπολιτική της δύναμη.

Όσον αφορά το Ιράν, οι ηγέτες διαπίστωσαν ότι είχαν ελάχιστη επιρροή ή βούληση να προβούν σε οποιαδήποτε σημαντική παρέμβαση. Όσον αφορά την Ουκρανία, περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας ― μια σύγκρουση στην οποία έχουν επιρροή και βούληση ― δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εσωτερικές διαιρέσεις για να εγκρίνουν την αποστολή 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο.

Δεν υπήρχε «καμία προθυμία να εμπλακούν όλοι» στη σύγκρουση με το Ιράν, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος ευρωπαϊκής κυβέρνησης, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία, όπως και σε άλλους που αναφέρονται στο άρθρο του Politico, για να συζητήσουν τις συνομιλίες πίσω από κλειστές πόρτες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς παραπονέθηκε μάλιστα ότι η επικέντρωση στο Ιράν κινδύνευε να αποσπάσει την προσοχή από τα μέτρα για την τόνωση της παραπαίουσας ευρωπαϊκής οικονομίας ― ο αρχικός λόγος ύπαρξης της Συνόδου Κορυφής πριν προκύψουν τα παγκόσμια ζητήματα ― σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους.

«Η κατάσταση φαινόταν πολύ διαφορετική στο Alden Biesen», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ, αναφερόμενος στη συνάντηση του περασμένου μήνα με θέμα την ανταγωνιστικότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα βελγικό κάστρο και είχε ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για την παρούσα Σύνοδο Κορυφής. Αυτό ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν και τεθεί και το δίλημμα σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας —που προκλήθηκε από την υπαναχώρηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν σε σχέση την υπόσχεσή του να εγκρίνει το δάνειο, γεγονότα τα οποία αναδιαμόρφωσαν ριζικά την ατζέντα.

Δεν είναι δικός μας πόλεμος

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν αγνοήθηκε εντελώς.

Υπήρξε μια νέα συζήτηση σχετικά με την αποστολή γαλλικών πολεμικών πλοίων για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, του ζωτικού σημείου διέλευσης πετρελαίου που η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει απειλώντας να επιτεθεί σε πλοία, ενδεχομένως με την υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Έχουμε ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία και θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν έχει πιθανότητες επιτυχίας», δήλωσε ο Μακρόν.

Ωστόσο, η τελική δήλωση της Συνόδου Κορυφής δεν υποσχόταν καμία νέα αποστολή, αναφερόμενη μόνο στην ενίσχυση των υφιστάμενων ναυτικών επιχειρήσεων της ΕΕ στην περιοχή.

Στο τέλος των συνομιλιών, οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν σε ένα απογοητευτικό συμπέρασμα: η Ευρώπη διαθέτει ελάχιστη δύναμη ή διάθεση να επηρεάσει την πορεία των γεγονότων.

«Η Μέση Ανατολή μας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό — αλλά είμαστε εμείς παίκτες σε αυτό το παιχνίδι;», ρώτησε ένας αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετείχε στις συζητήσεις των ηγετών, ενώ πρόσθεσε: «Προσπαθούν να βρουν μια θέση σε αυτή τη συζήτηση και έχουμε πολλές δηλώσεις και θέσεις [αλλά] υπάρχει ρόλος για τους Ευρωπαίους στην επίλυση αυτής της διαδικασίας;»

Προφανώς όχι, σύμφωνα με την Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία προειδοποίησε τους ηγέτες ότι «το να ξεκινήσεις πόλεμο είναι σαν μια ερωτική σχέση — είναι εύκολο να μπεις και δύσκολο να βγεις», σύμφωνα με δύο διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τις παρατηρήσεις της.

Η μετάφραση είναι η εξής: Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης — και δεν πρόκειται να γίνει.

Η ΕΕ δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει «αυτό που κάνουμε πάντα», όπως είπε ένας αξιωματούχος της ΕΕ, δηλαδή να συντάσσει «ωραίες δηλώσεις».

Καταστρέφοντας κοιτάσματα φυσικού αερίου

Η Ευρώπη είχε ήδη εξοργίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν οι κορυφαίοι απεσταλμένοι της απέρριψαν το αίτημά του για την εξασφάλιση της διέλευσης στα Στενό του Ορμούζ. Τα τελικά συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις γνωστές εκκλήσεις για «αποκλιμάκωση» και «συγκράτηση», χωρίς να προτείνουν συγκεκριμένες ενέργειες, παραμένοντας πιστά στην προηγούμενη αυτή θέση.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι το Κατάρ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις συμβάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου με το Βέλγιο και την Ιταλία, αφού το Ιράν έστρεψε την οργή του — και τους βαλλιστικούς πυραύλους του — στη χώρα του Κόλπου, καταστρέφοντας σχεδόν το ένα πέμπτο της εξαγωγικής της ικανότητας σε υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ωστόσο, αντί να αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο τον ταχέως επεκτεινόμενο ενεργειακό σοκ, οι ηγέτες της Ευρώπης πέρασαν ώρες συζητώντας την κλιματική πολιτική της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS), το οποίο μια ομάδα χωρών επιθυμεί να μεταρρυθμίσει.

«Το να λέμε ότι το ETS είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, ενώ μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου καίγονται, είναι λίγο παράξενο», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι συνέπειες του πολέμου εκτείνονται πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι ο πιο «άμεσος αντίκτυπος» αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές. Ανακοίνωσε μια σειρά έκτακτων μέτρων για τη μείωση του κόστους, από τη μείωση των φόρων έως την ενίσχυση των επενδύσεων στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS).

Ο Όρμπαν διατήρησε την αντίθεσή του κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής και κέρδισε μάλιστα τη συμπάθεια της Μελόνι, η οποία δήλωσε στους ηγέτες ότι κατανοούσε τη θέση του

«Απλά τρελό»

Αν μη τι άλλο, η Σύνοδος Κορυφής ανέδειξε τα σημεία όπου οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία αλληλεπικαλύπτονται.

Σε εκείνη που θα μπορούσε να είναι η τελευταία του συνάντηση στην ΕΕ μετά από 16 χρόνια, αν χάσει τις εκλογές του επόμενου μήνα, ο Ορμπάν της Ουγγαρίας επέκρινε την προσέγγιση της Ευρώπης στην εξελισσόμενη ενεργειακή κρίση.

«Η συμπεριφορά και η στρατηγική που έχουν οι Ευρωπαίοι εδώ είναι απλά τρελή», είπε — προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο για να «επιβιώσει».

Ο Όρμπαν έχει μπλοκάρει ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο λόγω διαμάχης σχετικά με έναν κατεστραμμένο αγωγό που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Ουκρανίας προς την Ουγγαρία και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ δεν μπόρεσε να προσφέρει ούτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία κάτι περισσότερο από διαβεβαιώσεις.

Ο Όρμπαν διατήρησε την αντίθεσή του κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής και κέρδισε μάλιστα τη συμπάθεια της Μελόνι, η οποία δήλωσε στους ηγέτες ότι κατανοούσε τη θέση του.

Καθώς η απογοήτευση μέσα στην αίθουσα έφτανε στο αποκορύφωμά της, πολλοί ηγέτες επέκριναν σφοδρά τον Ούγγρο πρωθυπουργό, σύμφωνα με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ούλφ Κρίστερσον.

«Ποτέ δεν έχω ακούσει τόσο σκληρή κριτική εναντίον κάποιου», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος στις συνομιλίες.

Ο Μερτς συμφώνησε ότι οι ηγέτες ήταν «βαθιά αναστατωμένοι» με τον Όρμπαν. «Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι αυτό θα αφήσει ένα μόνιμο σημάδι», είπε.

Ωστόσο, η πίεση από τους ομολόγους του δεν κατάφερε να επηρεάσει τον Όρμπαν και τα ζητήματα σχετικά με το δάνειο της ΕΕ θα μεταφερθούν σε άλλη Σύνοδο Κορυφής τον επόμενο μήνα ― οπότε η Ουγγαρία θα μπορούσε να έχει νέο ηγέτη, ή τουλάχιστον έναν παλιό που δεν θα είναι απελπισμένος για ψήφους.

Όσον αφορά το Ιράν και την Ουκρανία, η ΕΕ δεν κατάφερε να επιτύχει τίποτα. Οι προηγούμενες προβλέψεις διπλωματών ότι οι ηγέτες ενδέχεται να συνεχίσουν τις συζητήσεις όλη τη νύχτα ή ακόμη και να συνέλθουν ξανά για δεύτερη μέρα, καθώς η επείγουσα κατάσταση ενός κόσμου σε αναταραχή τους ανάγκαζε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που είχαν μπροστά τους, δεν επιβεβαιώθηκαν. Όλα είχαν ολοκληρωθεί πριν από τα μεσάνυχτα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Κόσμος
Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Ισραήλ 20.03.26

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Πρωτόγνωρες εικόνες 20.03.26

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Σύνταξη
Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα
Φορτωμένα πετρέλαιο 20.03.26

Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα

Σε μια απόφαση που απειλεί την Κούβα με ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την παραλαβή ρωσικού πετρελαίου. Καθώς δύο δεξαμενόπλοια πλησιάζουν στο νησί, ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης υπερδυνάμεων κορυφώνεται.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»
ΗΠΑ 20.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»

«Προσχηματική ενέργεια» χαρακτηρίζει το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ τη μήνυση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του για τη μεταχείριση των Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών

Σύνταξη
Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ
Αβάνα 20.03.26

Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ

«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο

Σύνταξη
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
El Mundo 20.03.26

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν απόβαση στα εδάφη στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποδειχθεί το χειρότερο λάθος του πολέμου. Οι αναλογίες με αυτές της μάχης της Καλλίπολης στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνουν λουτρό αίματος.

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Σύνταξη
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ασκήσεις Αυταρχισμού 20.03.26

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Σύνταξη
Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
English edition 20.03.26

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis

Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Σύνταξη
Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Ελλάδα 20.03.26

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Euroleague 20.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Συγκίνηση 20.03.26

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Σύνταξη
Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Σύνταξη
Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Επικαιρότητα 20.03.26

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Απόρρητο