Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 11:00

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Η χρηματοδότηση που λαμβάνει η ανθρωπιστική βοήθεια μειώνεται ήδη από το 2023, αποδεικνύοντας πόσο ευάλωτη είναι στις πολιτικές διακυμάνσεις της εποχής.

Το μεγαλύτερο πλήγμα στις δαπάνες για το εξωτερικό σημειώθηκε το 2025, όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι το 83% των προγραμμάτων της USAid — της υπηρεσίας διεθνούς ανάπτυξης της χώρας — θα ακυρωθούν.

Η κατάσταση είναι παρόμοια σε όλο τον κόσμο: μεταξύ 2025 και 2026, η συνολική παγκόσμια χρηματοδότηση για ανθρωπιστική βοήθεια έπεσε κατακόρυφα από περίπου 23,97 δισ. ευρώ σε περίπου 7,34 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Financial Tracking Service (FTS).

Η θέση της ΕΕ στον χάρτη της βοήθειας

Επί του παρόντος, σύμφωνα με το euronews, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% της αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως, ενώ οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 28,3%.

Η Σουηδία είναι ο μεγαλύτερος δωρητής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, χρηματοδοτώντας το 9,9% του παγκόσμιου μεριδίου, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 6,9%.

Ωστόσο, στα τέλη του περασμένου έτους, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι ο προϋπολογισμός για την ανθρωπιστική βοήθεια θα μειωθεί στα 10,06 δισ. ευρώ — μια πτώση 251 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2025 και μια μείωση σχεδόν 20% από το 2023.

«Η μείωση των δικών μας δαπανών στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών σε αυτή τη δραματική κατάσταση είναι απλά απαράδεκτη», δήλωσε η Åsa Månsson, διευθύνουσα σύμβουλος της VENRO, της ομπρέλας των ΜΚΟ για την ανάπτυξη στη Γερμανία, σε δήλωση.

Επιπλέον, η Σουηδία ανακοίνωσε περικοπή περίπου 930 εκατομμυρίων ευρώ στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη προς τη Μοζαμβίκη, τη Ζιμπάμπουε, τη Λιβερία, την Τανζανία και τη Βολιβία, επιλέγοντας αντ’ αυτού να ανακατανείμει τα κονδύλια προς την Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της «αποδοτικότητας, των νέων μετασχηματιστικών προσεγγίσεων και της καινοτομίας που αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής», σύμφωνα με τα Κυβερνητικά Γραφεία της Σουηδίας.

Μειωμένοι πόροι και στις διεθνείς οντότητες

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι βλέπουν τους προϋπολογισμούς τους για τη διεθνή ανάπτυξη να μειώνονται σε όλους τους τομείς.

Μέχρι στιγμής, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών είναι οι τρεις κορυφαίοι οργανισμοί που λαμβάνουν τα περισσότερα κονδύλια το 2026, αλλά τα ποσά αυτά έχουν μειωθεί σε σύγκριση με πέρυσι.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η υγεία και η επισιτιστική ασφάλεια αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης.

Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρώπης αποστέλλεται στην Ουκρανία (559 εκατομμύρια ευρώ).

Ωστόσο, τα ακριβή νούμερα ενδέχεται να αλλάξουν καθώς η ΕΕ ξεκινά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της για την περίοδο 2028-2034: το τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ που αφορά την ανάπτυξη, το οποίο ονομάζεται «Global Europe», αναμένεται να αυξηθεί κατά 75%.

Το ήμισυ των πόρων αυτού του προϋπολογισμού θα διατεθεί στην Ουκρανία, ενώ 43,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στην Ένωση.

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σύνταξη
Ιράν: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης – Συνεχίζεται η παραγωγή πυραύλων, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 20.03.26 Upd: 10:46

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης - «Συνεχίζουμε να παράγουμε πυραύλους», λέει το Ιράν

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Όρμπαν «μπλόκαρε» ξανά το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία – «Θα βρούμε τρόπο», λέει η φον ντερ Λάιεν
Σύνοδος Κορυφής 20.03.26

Ο Όρμπαν «μπλόκαρε» ξανά το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία – «Θα βρούμε τρόπο», λέει η φον ντερ Λάιεν

Τρόπο για να απελευθερωθεί το δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία υποσχέθηκε ότι θα βρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς η Ουγγαρία για μια ακόμη φορά είπε ένα ηχηρό «όχι». Ευρωπαίοι ηγέτες στηλίτευσαν τη στάση του Βίκτορ Όρμπαν.

Σύνταξη
Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Κόσμος 20.03.26

Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός

Ο επικεφαλής του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και «ίσως απλώς να κάνουν καλύτερη δουλειά»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Σύνταξη
Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε
Κόσμος 19.03.26

Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Σύνταξη
Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών
Κόσμος 19.03.26

Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

