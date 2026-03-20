Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
KIDOPIA Festival: 17, 18 & 19 Απριλίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι – Δημιουργική μάθηση μέσα από το παιχνίδι
Παιδί 20 Μαρτίου 2026, 15:06

KIDOPIA Festival: 17, 18 & 19 Απριλίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι – Δημιουργική μάθηση μέσα από το παιχνίδι

Δημιουργική μάθηση μέσα από το παιχνίδι - Από τους δημιουργούς του The Christmas Factory

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Το KIDOPIA Festival δίνει ραντεβού το τριήμερο 17, 18 και 19 Απριλίου 2026 στο Παλαιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι και απλώνεται σαν μια μεγάλη, πολύχρωμη “παιχνιδο-πόλη” για παιδιά και γονείς: μια εμπειρία που συνδυάζει εκπαίδευση, ψυχαγωγία και έμπνευση, με επίκεντρο τη δημιουργική σκέψη, τη συνεργασία και την ελεύθερη έκφραση.

Ο Στόχος είναι απλός και ουσιαστικός: τα παιδιά παίζουν και μαθαίνουν μέσα από τη χαρά της συμμετοχής, ενώ οι οικογένειες μοιράζονται ποιοτικό χρόνο μαζί, ενισχύουν τους δεσμούς τους και φεύγουν με εμπειρίες που μένουν — εικόνες, ιδέες και μικρές ανακαλύψεις που συνεχίζουν και μετά το φεστιβάλ.

Το KIDOPIA φέρει την υπογραφή της ομάδας που έχει δημιουργήσει το The Christmas Factory στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: μια ομάδα που, μέσα από την εμπειρία της σε μεγάλες family διοργανώσεις, γνωρίζει καλά τι ζητούν τα παιδιά (εξερεύνηση, ελευθερία, κίνηση, φαντασία) και τι χρειάζονται οι γονείς (οργάνωση, καθαρή ροή, φροντίδα, σημεία ανάπαυσης).

Πέντε ζώνες — μια διαδρομή που φτιάχνεις όπως θέλεις

Η εμπειρία του KIDOPIA ξεδιπλώνεται σε πέντε θεματικές ζώνες, ώστε κάθε οικογένεια να συνθέτει τη δική της διαδρομή μέσα στη μέρα και να επιλέγει τι θέλει να ζήσει, και πότε.

Στη Fun Zone κυριαρχούν η κίνηση και το καθαρό παιχνίδι: μεγάλα θεματικά φουσκωτά, τραμπολίνα και ειδικές επιλογές για μικρότερα παιδιά. Στο STEM Lab η περιέργεια γίνεται πράξη, με δραστηριότητες όπως ρομποτική, πειράματα (slime κ.ά.), VR εκπαιδευτικές εφαρμογές και πλανητάριο. Στο Art & Play δίνεται χώρος στην ελεύθερη έκφραση: θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά και street art, face painting, messy play, κεραμική, κατασκευές με ξύλο και χαρτόνι, καθώς και DIY εργαστήρια. Στη Κεντρική Σκηνή είναι ο παλμός του φεστιβάλ με παιδικές θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά show, παιδικό Dj, karaoke, παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων και ομιλίες και σεμινάρια. Στο Sports Hub η ενέργεια βρίσκει διέξοδο σε οργανωμένα μαθήματα, δοκιμές και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Στον χώρο μας θα βρείτε αποκλειστικές αθλητικές ζώνες, πολεμικές τέχνες, ομαδικά και ατομικά σπορ. Προσφέρουμε παιχνίδια δεξιοτήτων ιδανικά για παιδιά και εφήβους. Οι δραστηριότητες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν ποδόσφαιρο και mini ποδόσφαιρο, μπάσκετ και mini μπάσκετ, τοξοβολία, handball, survivor games, Tae Kwon Do, tennis και mini tennis, ενόργανη γυμναστική, στίβο, τσουβαλοδρομίες και bowling. Το Market καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες με food court και healthy corner, gift shop, βιβλιοπωλείο και τμήμα με παιχνίδια & αξεσουάρ.

Το KIDOPIA Festival είναι ένα τριήμερο αφιερωμένο σε αυτό που έχει πραγματική σημασία: παιχνίδι με ιδέες, δράσεις που ενεργοποιούν, εμπειρίες που μένουν. Με φροντίδα στη λεπτομέρεια και με ποικιλία δράσεων και ερεθισμάτων, προσκαλεί παιδιά και γονείς να μοιραστούν μια κοινή δημιουργική διαδρομή.

Πληροφορίες

KIDOPIA Festival
Ημερομηνίες: 17, 18 & 19 Απριλίου
Σημείο διεξαγωγής: Παλαιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι (Πειραιώς & Ερμού)
Ώρες: 10:00-21:00

Εισιτήρια:
Γενική Είσοδος- Παιδί: 14 ευρώ
Γενική Είσοδος – Γονέας: 8 ευρώ
Γενική Είσοδος – Οικογενειακό εισιτήριο για 2 γονείς + 1 παιδί: 27 ευρώ
Γενική Είσοδος – Οικογενειακό εισιτήριο για 2 γονείς + 2 παιδιά: 38 ευρώ

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις περιλαμβάνεται στο εισιτήριο, χωρίς επιπλέον κόστος.

Εισιτήρια/Προπώληση: https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/happenings/children/kidopia-festival/

Κόσμος
ΕΕ: Γιατί οι ηγέτες της δεν αναλαμβάνουν δράση

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Κόσμος
Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ασκήσεις Αυταρχισμού 20.03.26

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Σύνταξη
Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
English edition 20.03.26

Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Σύνταξη
Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Ελλάδα 20.03.26

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύνταξη
Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Euroleague 20.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Συγκίνηση 20.03.26

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Σύνταξη
Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Ισραήλ 20.03.26

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Σύνταξη
Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Επικαιρότητα 20.03.26

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Σύνταξη
Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Πρωτόγνωρες εικόνες 20.03.26

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

